Сидящего в СИЗО Дениса Архипова сняли с должности министра ЖКХ Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Новосибирский областной суд отменил предыдущее решение суда Центрального района столицы Сибири и все-таки постановил отстранить министра ЖКХиЭ региона Дениса Архипова от его должности в правительстве области. Об этом ходатайствовало следствие, рассказали в надзорном ведомстве региона.
Чиновника лишили портфеля временно — пока до 20 августа текущего года. Именно в этот день истекает срок его пребывания в СИЗО.
В отношении его сейчас расследуются уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса, подразумевающим ответственность за злоупотребления и превышение должностных полномочий.
Напомним, дело Архипова связано с выделением из федерального бюджета почти полумиллиарда рублей на ремонт и строительство объектов водоснабжения в нескольких районах региона.
Прокуратура области продолжает контролировать ведение следствия по делу Дениса Архипова.