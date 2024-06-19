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Сидящего в СИЗО Дениса Архипова сняли с должности министра ЖКХ Новосибирской области

Сидящего в СИЗО Дениса Архипова сняли с должности министра ЖКХ Новосибирской области

19 июня 2024, 08:13
Фото: 1MI
Временно отстранен от должности министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области, сообщает региональная пресс-служба суда.

Новосибирский областной суд отменил предыдущее решение суда Центрального района столицы Сибири и все-таки постановил отстранить министра ЖКХиЭ региона Дениса Архипова от его должности в правительстве области. Об этом ходатайствовало следствие, рассказали в надзорном ведомстве региона.

Чиновника лишили портфеля временно — пока до 20 августа текущего года. Именно в этот день истекает срок его пребывания в СИЗО.

В отношении его сейчас расследуются уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса, подразумевающим ответственность за злоупотребления и превышение должностных полномочий.

Напомним, дело Архипова связано с выделением из федерального бюджета почти полумиллиарда рублей на ремонт и строительство объектов водоснабжения в нескольких районах региона.

Прокуратура области продолжает контролировать ведение следствия по делу Дениса Архипова.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Уголовное дело#Взяточничество#Денис Архипов#Коррупция
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