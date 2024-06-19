Стриптизер избил жену — королеву красоты и уехал на заработки в Новосибирск

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Бывшая победительница конкурсов красоты и модель Тарина Чебодаева из Абакана рассказала о жестоком избиении со стороны ее мужа, который сейчас находится на вахте в Новосибирске. О подробностях издевательств девушка написала на своей странице в ВК.
По ее словам, муж, повар, спортсмен и стриптизер Дмитрий К., избил ее и порезал ножом в ночь на 18 мая.
«Поводом была необоснованная ревность, различные предположения с кем бы я могла вести половую жизнь, приближающийся развод, раздел имущества и алкоголь», — написала пострадавшая.
Сразу после инцидента девушку госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии республиканской больницы. Все побои и повреждения официально зафиксированы.
Тарина сообщила, что еще до конфликта она подала заявление о разводе, суд должен пройти в июне. Такое решение было принято из-за постоянных, по словам Тарины, издевательств и ревности со стороны супруга. В итоге это все вылилось в избиение.
У супругов есть дочь, и Тарина опасается за ее здоровье и психологическое состояние.
Жительнице Абакана сообщили в местной полиции, что ее мужа будут допрашивать новосибирские сотрудники МВД. Редакцией Atas.Info направлен запрос в УМВД РФ по Новосибирской области о ходе этого дела. Продолжим следить за развитием событий.