Задержанную совладелицу компании «Ангиолайн» Наталью Лебедеву этапируют в Новосибирск

В Москве во вторник, 18 июня по подозрению в хищении вверенного ей имущества в особо крупных размерах задержана совладелица медицинской фирмы «Ангиофарм». Наталью Лебедеву скоро должны этапировать в Новосибирск, сообщил источник в правоохранительных органах.