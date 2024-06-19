Задержанную совладелицу компании «Ангиолайн» Наталью Лебедеву этапируют в Новосибирск

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
В Москве во вторник, 18 июня по подозрению в хищении вверенного ей имущества в особо крупных размерах задержана совладелица медицинской фирмы «Ангиофарм». Наталью Лебедеву скоро должны этапировать в Новосибирск, сообщил источник в правоохранительных органах.
Напомним, Наталья Лебедева уже несколько лет является участницей судебных споров, касающихся владения акциями компании, производящей, в частности, коронарные стенты.
В апреле 2024 года один из акционеров «Ангиолайна» подал заявление в Арбитражный суд, в котором потребовал лишить Наталью Лебедеву права на определенное количество акций компании.
Суд уже запретил Лебедевой совершать с этими акциями какие-либо сделки, сообщает «Коммерсантъ»