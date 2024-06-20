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20 трамваев с новым кузовом выйдут на линии в Новосибирске

20 трамваев с новым кузовом выйдут на линии в Новосибирске

20 июня 2024, 04:21
Фото: atas.info
В Новосибирске в 2024 году на предприятии «БКМ-Сибирь» модернизируют и выпустят на городские линии 20 трамваев, следует из сообщения пресс-центра мэрии.

В Новосибирске на заводе"БКМ-Сибирь» в 2024 году модернизируют 20 трамваев. Машины пополнят парк городского электротранспорта, рассказали в пресс-центре мэрии.

По словам мэра Максима Кудрявцева, на совместном российско-белорусском заводе на ходовые части уже бывших в употреблении трамваев будет устанавливаться корпус новейшей модели Т701.

Сборка начнется в июле — каждый месяц планируется модернизировать по четыре машины. Сначала комфорт и скоростные качества новых трамваев оценят пассажиры левобережья.

Максим Кудрявцев отметил, что городской бюджет изрядно сэкономит — сборка такого трамвая обойдется в 45 миллионов рублей, тогда как на покупку нового пришлось бы потратить как минимум вдвое больше.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Трамваи#Модернизация#Электротранспорт#БКМ-Сибирь
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