20 трамваев с новым кузовом выйдут на линии в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
В Новосибирске на заводе"БКМ-Сибирь» в 2024 году модернизируют 20 трамваев. Машины пополнят парк городского электротранспорта, рассказали в пресс-центре мэрии.
По словам мэра Максима Кудрявцева, на совместном российско-белорусском заводе на ходовые части уже бывших в употреблении трамваев будет устанавливаться корпус новейшей модели Т701.
Сборка начнется в июле — каждый месяц планируется модернизировать по четыре машины. Сначала комфорт и скоростные качества новых трамваев оценят пассажиры левобережья.
Максим Кудрявцев отметил, что городской бюджет изрядно сэкономит — сборка такого трамвая обойдется в 45 миллионов рублей, тогда как на покупку нового пришлось бы потратить как минимум вдвое больше.