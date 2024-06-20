Аномальная жара надвигается на Новосибирск

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Экстренное предупреждение об аномальной температуре воздуха опубликовали специалисты Западно-Сибирского УГМС. По данным синоптиков, с 22 по 28 июня дневная температура в Новосибирска будет держаться на уровне +30 и выше градусов.
Чтобы избежать теплового удара, горожан призывают носить светлую одежду и головные уборы, снизить до минимума физическую активность, пить больше воды без газа, а вот употребление алкоголя сократить.