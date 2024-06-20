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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Жару легче всего переносить у воды

Аномальная жара надвигается на Новосибирск

20 июня 2024, 11:17
Фото: atas.info
Жару легче всего переносить у воды
На неделю город накроет раскаленный выше 30 градусов воздух, предупреждают синоптики.

Экстренное предупреждение об аномальной температуре воздуха опубликовали специалисты Западно-Сибирского УГМС. По данным синоптиков, с 22 по 28 июня дневная температура в Новосибирска будет держаться на уровне +30 и выше градусов.

Чтобы избежать теплового удара, горожан призывают носить светлую одежду и головные уборы, снизить до минимума физическую активность, пить больше воды без газа, а вот употребление алкоголя сократить.

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#Новосибирск#Погода#Прогноз#Предупреждение#Жара
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