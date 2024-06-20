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Билетов больше, чем мест: овербукинг, или что делать, если вас не посадили в самолет

Билетов больше, чем мест: овербукинг, или что делать, если вас не посадили в самолет

20 июня 2024, 10:01
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Авиакомпании и гостиницы используют овербукинг для компенсации потерь от неявок и отмен. Статистические данные показывают, что определенный процент пассажиров или гостей не появляется, и чтобы избежать пустующих мест, компании практикуют овербукинг.

Почему так происходит?

Овербукинг — это практика, при которой авиакомпании или гостиницы продают больше билетов или бронируют больше номеров, чем у них фактически имеется. Компании делают это в расчете на то, что часть клиентов не появится. В большинстве случаев это позволяет максимизировать заполняемость и доходы, но иногда приводит к ситуации, когда у пассажира или гостя нет места, несмотря на подтвержденную бронь. Разберемся, что делать, если вы не попали на самолет по вине перевозчика.

Что делать, если вы столкнулись с овербукингом?

  • Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте и оставайтесь вежливыми с персоналом.
  • Требуйте альтернативу. Попросите предложить другие рейсы.
  • Заявите о своих правах. В случае, если перелет не состоялся по причинам, не зависящим от пассажира, авиакомпания обязана компенсировать доставленные неудобства:
    — если вы летите с ребенком младше 7 лет, вам обязаны предоставить комнату матери и ребенка;
    — если задержка составляет больше двух часов, пассажир имеет право сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения;
    — при той же задержке вылета ожидающих должны обеспечить водой;
    — если ожидание превышает четыре часа, пассажиров обязаны покормить и делать это каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью;
    — при ожидании дольше восьми часов днем и шести часов ночью пассажирам обязаны предоставить гостиницу;
    — трансфер до гостиницы и обратно;
    — хранение багажа.
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
  • Компенсация. Узнайте о возможной компенсации за неудобства — это могут быть деньги, бонусные мили, ваучеры на будущее путешествие или бесплатное проживание.
  • Свяжитесь с клиентской поддержкой. В случае отсутствия на месте персонала, который может помочь, звоните в службу поддержки компании.
  • Пишите претензию. Если вашу проблему не могут решить на месте, отправьте претензию через сайт авиакомпании. К письму приложите:
    — справку, что в салоне для вас не было места;
    — копию билета с подтвержденной оплатой;
    — возьмите контакты свидетелей, которые смогут подтвердить ваши слова.
  • Обратитесь в надзорные ведомства. Если перевозчик игнорирует ваше заявление, обратитесь в Роспотребнадзор, Росавиацию, Транспортную прокуратуру, а также в суд. Как правило, при рассмотрении исковых требований суд встает на сторону пассажира. Так, в 2023 году педагогу, не сумевшему вылететь в Москву рейсом авиакомпании «Победа», суд присудил почти 300 тысяч рублей. В эту сумму вошли затраты на новые билеты, неустойка, пеня, компенсация морального вреда, юридические услуги.

Что грозит авиакомпаниям за овербукинг?

Авиакомпании регулярно штрафуют за такие хитрости, но они продолжают прибегать к этим приемам. Возможно, санкции не имеют особого действия из-за небольшого размера штрафов — максимум 30 тысяч рублей. Эта сумма прописана в кодексе об административных правонарушениях за нарушение условий договора юридическим лицом.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Россия#Самолет#Компенсация#Овербукинг
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