Билетов больше, чем мест: овербукинг, или что делать, если вас не посадили в самолет

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Овербукинг — это практика, при которой авиакомпании или гостиницы продают больше билетов или бронируют больше номеров, чем у них фактически имеется. Компании делают это в расчете на то, что часть клиентов не появится. В большинстве случаев это позволяет максимизировать заполняемость и доходы, но иногда приводит к ситуации, когда у пассажира или гостя нет места, несмотря на подтвержденную бронь. Разберемся, что делать, если вы не попали на самолет по вине перевозчика.
Авиакомпании регулярно штрафуют за такие хитрости, но они продолжают прибегать к этим приемам. Возможно, санкции не имеют особого действия из-за небольшого размера штрафов — максимум 30 тысяч рублей. Эта сумма прописана в кодексе об административных правонарушениях за нарушение условий договора юридическим лицом.