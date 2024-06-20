Билетов больше, чем мест: овербукинг, или что делать, если вас не посадили в самолет

Овербукинг — это практика, при которой авиакомпании или гостиницы продают больше билетов или бронируют больше номеров, чем у них фактически имеется. Компании делают это в расчете на то, что часть клиентов не появится. В большинстве случаев это позволяет максимизировать заполняемость и доходы, но иногда приводит к ситуации, когда у пассажира или гостя нет места, несмотря на подтвержденную бронь. Разберемся, что делать, если вы не попали на самолет по вине перевозчика.