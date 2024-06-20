Били и унижали малышей в детском саду воспитатели из Новосибирска

Posted 20 июня, 01:45
Published 20 июня, 01:45
Modified 20 июня, 01:47
Updated 20 июня, 01:47
В Новосибирске два воспитателя, работавшие в частном детском садике, истязали и унижали малышей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Установлено, что на протяжении прошлого года две воспитательницы использовали жестокие методы взаимодействия с малышами. Взрослых женщин не остановил факт, что воспитанники не могли дать сдачи или пожаловаться кому-то из взрослых. Юным новосибирцам доставались удары руками, ногами, предметами. Они слышали от воспитательниц оскорбления.
Всего потерпевшими признаны 11 детей, посещавших частный детский сад в Октябрьском районе Новосибирска. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.