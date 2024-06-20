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Posted 20 июня, 01:45

Published 20 июня, 01:45

Modified 20 июня, 01:47

Updated 20 июня, 01:47

Дело об избиение малышей в новосибирском детском саду направлено в суд

Били и унижали малышей в детском саду воспитатели из Новосибирска

20 июня 2024, 01:45
Фото: Изображение Midjourney.

Дело об избиение малышей в новосибирском детском саду направлено в суд

По делу об истязаниях потерпевшими признаны 11 детей, старшему из которых исполнилось 6 лет, уточняет пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

В Новосибирске два воспитателя, работавшие в частном детском садике, истязали и унижали малышей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Установлено, что на протяжении прошлого года две воспитательницы использовали жестокие методы взаимодействия с малышами. Взрослых женщин не остановил факт, что воспитанники не могли дать сдачи или пожаловаться кому-то из взрослых. Юным новосибирцам доставались удары руками, ногами, предметами. Они слышали от воспитательниц оскорбления.

Всего потерпевшими признаны 11 детей, посещавших частный детский сад в Октябрьском районе Новосибирска. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Суд#Детский сад
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