Били и унижали малышей в детском саду воспитатели из Новосибирска

Установлено, что на протяжении прошлого года две воспитательницы использовали жестокие методы взаимодействия с малышами. Взрослых женщин не остановил факт, что воспитанники не могли дать сдачи или пожаловаться кому-то из взрослых. Юным новосибирцам доставались удары руками, ногами, предметами. Они слышали от воспитательниц оскорбления.