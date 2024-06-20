Число аварий с электросамокатами в Новосибирске выросло в 13 раз

Начиная с апреля 2024 года, когда на улицах города появились кикшеринговые самокаты, зарегистрировано 27 ДТП с их участием, в этих столкновениях пострадало 28 человек. Годом ранее за этот же период было зафиксировано всего два происшествия с двумя пострадавшими.