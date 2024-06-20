Число аварий с электросамокатами в Новосибирске выросло в 13 раз

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Начиная с апреля 2024 года, когда на улицах города появились кикшеринговые самокаты, зарегистрировано 27 ДТП с их участием, в этих столкновениях пострадало 28 человек. Годом ранее за этот же период было зафиксировано всего два происшествия с двумя пострадавшими.
Наибольшее количество дорожных инцидентов с участием самокатчиков происходит в зонах регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, пишет издание «МК в Новосибирске» со ссылкой на информацию регионального управления МВД.
Ранее мы рассказывали о том, что покинувшая Новосибирск после конфликта с мэрией кикшеринговая компания Urtent вернула свои самокаты на улицы города.