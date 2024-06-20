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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Чаще всего в ДТП самокатчики попадают на пешеходном переходе

Число аварий с электросамокатами в Новосибирске выросло в 13 раз

20 июня 2024, 12:43
Фото: atas.info
Чаще всего в ДТП самокатчики попадают на пешеходном переходе
За год количество ДТП с участием электросамокатов серьезно возросло, сообщают в полиции.

Начиная с апреля 2024 года, когда на улицах города появились кикшеринговые самокаты, зарегистрировано 27 ДТП с их участием, в этих столкновениях пострадало 28 человек. Годом ранее за этот же период было зафиксировано всего два происшествия с двумя пострадавшими.

Наибольшее количество дорожных инцидентов с участием самокатчиков происходит в зонах регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, пишет издание «МК в Новосибирске» со ссылкой на информацию регионального управления МВД.

Ранее мы рассказывали о том, что покинувшая Новосибирск после конфликта с мэрией кикшеринговая компания Urtent вернула свои самокаты на улицы города.

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#Новосибирск#ДТП#Самокаты#Статистика#Рост
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