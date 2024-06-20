День Святой Троицы в 2024 году: когда отмечают и что нельзя делать

Праздник Троица сопровождается богослужениями, в которых центральное место занимает вечерня накануне праздника и литургия в сам день Троицы. Храмы украшаются зелеными ветвями и цветами, символизируя обновление и жизнь. Также принято освящать травы и цветы, которые верующие приносят домой для благословения своего жилища. Дома стоит убраться, но сделать это нужно накануне, а не в сам праздник.