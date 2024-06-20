Эксперты ОМС рассказали, кому надо пройти обследование коронарных артерий

При возникновении трудностей при получении медицинской помощи специалисты рекомендуют обращаться в страховую медицинскую организацию, название которой можно прочитать на полисе ОМС. Там же можно найти контактные данные, которые также представлены на сайте страховой компании. Затем следует связаться с контакт-центром и изложить проблему. Представитель организации обратится в медицинское учреждение или орган управления здравоохранением для решения вопроса.