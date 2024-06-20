Эксперты ОМС рассказали, кому надо пройти обследование коронарных артерий

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Специалисты системы ОМС разъяснили, что такое острый коронарный синдром, когда требуется обращение к медикам и какая медицинская помощь нужна пациентам. Острый коронарный синдром (ОКС) — это группа симптомов, свидетельствующих о возможном остром инфаркте миокарда или нестабильной стенокардии. Этот предварительный диагноз ставят в первые часы заболевания, пишет aif.ru.
ОКС свидетельствует о поражении коронарных артерий сердца. При возникновении ОКС пациенту обычно рекомендуют проконсультироваться у кардиолога и получить медицинскую помощь для восстановления проходимости коронарных артерий, прежде всего с помощью коронарографии.
Специалисты напоминают: временное улучшение при таких симптомах не является признаком выздоровления и отказ от дальнейшего обследования и лечения чреват фатальными последствиями. К тревожным симптомам относят дискомфорт за грудиной — чувство сжатия, давления, боли или тяжести. Боль может иррадиировать в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть или верхнюю часть живота. Также иногда эти ощущения сопровождаются потливостью, тошнотой, болями в животе, одышкой или потерей сознания.
При появлении таких симптомов врачи рекомендуют незамедлительный вызов скорой помощи. Даже если скорой удалось снять боль, пациенту все же следует посетить терапевта и кардиолога для амбулаторного обследования. В случае же выявления патологии пациент должен быть госпитализирован.
Все методы обследования и лечения коронарных артерий гарантированы гражданам в рамках базовой программы ОМС. Это означает, что каждому пациенту обеспечат бесплатное лечение на всей территории РФ по полису, объяснил советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.
Сегодня во всех регионах страны выполняют «Сосудистую программу», направленную на эффективное оказание медицинской помощи при ОКС.
При возникновении трудностей при получении медицинской помощи специалисты рекомендуют обращаться в страховую медицинскую организацию, название которой можно прочитать на полисе ОМС. Там же можно найти контактные данные, которые также представлены на сайте страховой компании. Затем следует связаться с контакт-центром и изложить проблему. Представитель организации обратится в медицинское учреждение или орган управления здравоохранением для решения вопроса.