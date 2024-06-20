Как визит Путина в КНДР отразится на разрешении конфликта с Украиной

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Published Сегодня, 07:57
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Визит Владимира Путина в КНДР — событие, которое вызывает множество вопросов относительно его влияния на международную политику, включая конфликт с Украиной. Западные эксперты уверены, что первый за четверть века визит российского лидера в Северную Корею обусловлен необходимостью в поставках вооружения. США и ранее упрекали КНДР в поставках оружия России и призывали этого не делать. Американские эксперты полагают, что за боеприпасы и баллистические ракеты Россия может расплачиваться зерном, нефтью, военными технологиями и деньгами.
Профессор по вопросам национальной безопасности Теренс Рериг считает, что поставки оружия необходимы России, чтобы выиграть время, пока собственное производство догонит потребности.
При этом сам Путин не скрывает, что подписанное соглашение включает военно-техническое сотрудничество между странами. Но всё же первоочередная задача — всестороннее укрепление международных связей.
В сложившейся ситуации на Украине Россия нашла поддержку в лице Северной Кореи. Лидер КНДР и ранее заявлял, что всецело поддерживает действия России по борьбе за целостность страны. Свою позицию он также обозначил в ходе встречи.
«Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российский политики, в том числе на украинском направлении», — сказал в ходе встречи Путин.
Президент заострил внимание, что Россия ведет борьбу с империалистической политикой США, которую навязывают десятилетиями.
Визит Путина можно считать ответным. Напомним, осенью-2023 Ким Чен Ын посетил Дальний Восток. Плотное и укрепившееся за последнее время сотрудничество может повлечь за собой ряд реакций со стороны других стран.
Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может вызвать усиление международного давления на Россию. Западные страны могут воспринять этот визит как попытку России укрепить свои позиции путем создания союзов с государствами, находящимися в оппозиции к США и их союзникам. В этом контексте, визит может привести к новым санкциям или дипломатическим шагам против России.
Одним из возможных итогов визита может стать усиление военного сотрудничества между Россией и КНДР. Это может включать поставки оружия, обмен военными технологиями и совместные учения. В свою очередь, подобное сотрудничество может изменить баланс сил в регионе и косвенно повлиять на ситуацию в Украине.
Сам факт визита Путина в КНДР является сильным политическим сигналом. Он может продемонстрировать мировому сообществу, что Россия готова искать союзников даже среди изолированных стран, чтобы противостоять западному давлению.
Визит Владимира Путина в КНДР несомненно имеет многогранные последствия для международной политики и конфликта с Украиной. Хотя непосредственное влияние на разрешение украинского кризиса остается неопределенным, такие шаги могут изменить динамику международных отношений и повлиять на стратегические решения всех вовлеченных сторон.