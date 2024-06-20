Как визит Путина в КНДР отразится на разрешении конфликта с Украиной

Визит Владимира Путина в КНДР — событие, которое вызывает множество вопросов относительно его влияния на международную политику, включая конфликт с Украиной. Западные эксперты уверены, что первый за четверть века визит российского лидера в Северную Корею обусловлен необходимостью в поставках вооружения. США и ранее упрекали КНДР в поставках оружия России и призывали этого не делать. Американские эксперты полагают, что за боеприпасы и баллистические ракеты Россия может расплачиваться зерном, нефтью, военными технологиями и деньгами.