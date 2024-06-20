Молодая мать убила новорожденную дочь из-за плача в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Инцидент произошел в декабре 2023 года. Девочка, которой еще не было одного месяца, плакала, а 19-летняя мать не могла ее успокоить. В какой-то момент Алина Воднева взяла дочь за ноги и ударила несколько раз о каркас дивана. Скорую женщина вызвала спустя какое-то время. В конце февраля девочка умерла в больнице.
Максимальное наказание по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — лишение свободы от 8 до 20 лет.
Свою вину женщина признала.