Молодая мать убила новорожденную дочь из-за плача в Новосибирске

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Девочка, которой еще не было одного месяца, плакала, а 19-летняя мать не могла ее успокоить. В какой-то момент Алина Воднева взяла дочь за ноги и ударила несколько раз о каркас дивана. Скорую женщина вызвала спустя какое-то время. В конце февраля девочка умерла в больнице.