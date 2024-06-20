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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:16

Молодая мать убила новорожденную дочь из-за плача в Новосибирске

Молодая мать убила новорожденную дочь из-за плача в Новосибирске

20 июня 2024, 05:14
Фото: Новосибирский областной суд
В облсуде начали рассматривать дело об убийстве младенца. Первое заседание состоялось 19 июня, рассказали в Управлении судебного департамента.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Девочка, которой еще не было одного месяца, плакала, а 19-летняя мать не могла ее успокоить. В какой-то момент Алина Воднева взяла дочь за ноги и ударила несколько раз о каркас дивана. Скорую женщина вызвала спустя какое-то время. В конце февраля девочка умерла в больнице.

Максимальное наказание по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — лишение свободы от 8 до 20 лет.

Свою вину женщина признала.

Фото: Новосибирский областной суд
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