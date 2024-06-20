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Updated Сегодня, 08:25

Новосибирцы-изверги изгоняли бесов из ребенка и били крапивой погибшую девочку

Новосибирцы-изверги изгоняли бесов из ребенка и били крапивой погибшую девочку

20 июня 2024, 08:23
Фото: 1MI
Погибшую под Новосибирском девочку могли принудить к участию в ритуале экзорцизма, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Задержанная под Новосибирском по обвинению в убийстве и истязании 10-летней девочки семейная пара могла заниматься экзорцизмом. По некоторым данным, супруги по какой-то причине решили, что из ребенка необходимо «изгнать бесов».

Напомним, некоторое время назад следователи приступили к проверке загадочной смерти школьницы, причем ее мать настойчиво утверждала, что девочка отравилась конфетами. Она даже написала об этом в родительском чате, где ей высказывали всеобщие соболезнования.

Но соседи по населенному пункту рассказали, что знакомые семьи, на чье попечение на время своей командировки мать оставила свою дочь, для проведения обряда хлестали ее крапивой и морили голодом. Школьнице якобы разрешали пить только молоко, сообщает КП-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Убийство#Мать#Соседи#Школьница#Экзорцизм
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