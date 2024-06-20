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Posted Сегодня, 03:09

Published Сегодня, 03:09

Modified Сегодня, 03:11

Updated Сегодня, 03:11

Новый мост через Обь построят в Новосибирске

Новый мост через Обь построят в Новосибирске

20 июня 2024, 03:09
Фото: atas.info
В Новосибирске появится новый железнодорожный мост через Обь, проектирование вот-вот начнется, следует из сообщения Западно-Сибирской железной дороги.

В Новосибирске возведут второй железнодорожный мост через реку Обь, он появится в городской черте. Проектирование важного транспортного объекта начнется уже в 2024 году, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

По словам начальника ЗСЖД Александра Грицая, мостовой переход появится между станциями «Новосибирск-Главный» и «Новосибирск-Западный». Прежде всего, новый мост через главную реку Сибири должен поспособствовать перераспределению проходящих через столицу Сибири транзитных поездов.

Кроме того, пропускная способность новосибирского железнодорожного узла и в целом Транссиба должна заметно возрасти.

О решении по мосту объявлено на первом мероприятии проходящего сейчас в Экспоцентре международного транспортного форума. Примерная стоимость объекта и сроки сдачи его в эксплуатацию пока не озвучивались.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Транспорт#Проектирование#Железнодорожный мост#Западно-Сибирская железная дорога
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