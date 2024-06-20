Новый мост через Обь построят в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
В Новосибирске возведут второй железнодорожный мост через реку Обь, он появится в городской черте. Проектирование важного транспортного объекта начнется уже в 2024 году, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
По словам начальника ЗСЖД Александра Грицая, мостовой переход появится между станциями «Новосибирск-Главный» и «Новосибирск-Западный». Прежде всего, новый мост через главную реку Сибири должен поспособствовать перераспределению проходящих через столицу Сибири транзитных поездов.
Кроме того, пропускная способность новосибирского железнодорожного узла и в целом Транссиба должна заметно возрасти.
О решении по мосту объявлено на первом мероприятии проходящего сейчас в Экспоцентре международного транспортного форума. Примерная стоимость объекта и сроки сдачи его в эксплуатацию пока не озвучивались.