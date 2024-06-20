Облаву на мигрантов-нелегалов устроили на складах Толмачово под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Под Новосибирском на одном из складов в районе аэропорта Толмачево во время облавы обнаружили десятерых иностранцев, получивших российские паспорта, но не спешащих встать на учет в военкомат. Очередную облаву на нарушителей миграционного законодательства провели силовики и представители военного Следкома.
Во время рейда документы и законность нахождения в России были проверены у 73 приезжих. Большинство мигрантов прошли проверку, но 13 из них правила пребывания в стране все же нарушили.
В итоге один иностранец будет депортирован на родину. Кроме того, 10 человек, не так давно получивших российские документы, были направлены на процедуру постановки на воинский учет, сообщает VN.ru.