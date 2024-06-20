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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Один человек погиб при пожаре на производстве под Новосибирском

Один человек погиб при пожаре на производстве под Новосибирском

20 июня 2024, 07:26
Фото: МЧС по Новосибирской области
В городе Обь вспыхнуло производственное здание, причины происшествия устанавливаются, следует из сообщения областного управления МЧС.

В городе Обь под Новосибирском в четверг, 20 июня, во время пожара в производственном здании погиб человек. Ко времени прибытия пожарных, здание горело открытым пламенем, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

В результате пожара шестеро человек пострадали: четверо были оперативно доставлены в больницу, одному медпомощь оказали на месте, и еще одному помощь врачей не понадобилась.

В местных чатах обчане пишут о хлопках, якобы слышных с места происшествия, однако сотрудник пресс-службы ведомства Павел Винаков это опроверг. Сотрудники МЧС приступили к проливке помещений.

Видео: управление МЧС по Новосибирской области
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Пожар#МЧС#Обь
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