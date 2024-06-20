Один человек погиб при пожаре на производстве под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В городе Обь под Новосибирском в четверг, 20 июня, во время пожара в производственном здании погиб человек. Ко времени прибытия пожарных, здание горело открытым пламенем, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.
В результате пожара шестеро человек пострадали: четверо были оперативно доставлены в больницу, одному медпомощь оказали на месте, и еще одному помощь врачей не понадобилась.
В местных чатах обчане пишут о хлопках, якобы слышных с места происшествия, однако сотрудник пресс-службы ведомства Павел Винаков это опроверг. Сотрудники МЧС приступили к проливке помещений.