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Рекорд по 100-балльникам установлен в физматшколе Академгородка Новосибирска

Рекорд по 100-балльникам установлен в физматшколе Академгородка Новосибирска

20 июня 2024, 03:44
Фото: СУНЦ НГУ
В Новосибирске 42 выпускника физматшколы НГУ на выпускных экзаменах получили наивысшую оценку, следует из сообщения регионального министерства науки и инновационной политики.

В физматшколе новосибирского Академгородка установлен новый рекорд по стобалльникам за всю историю проведения там Единого государственного экзамена. В 2024 году 42 выпускника специализированного учебного научного центра при Новосибирском госуниверситете набрали максимальный балл, сообщили в пресс-службе Миннауки региона.

Из всех стобалльников 29 человек отличились при сдаче математики — предмета по своему профилю. Семь выпускников на «отлично» сдали химию, трое — русский язык, двое — физику, и один — экзамен по географии.

В нынешнем учебном году физматшкола выпустила 239 человек. Из них 47 вручены медали I и II степени.

Сейчас СУНЦ НГУ занимает пятое место среди лучших школ страны. Учебное заведение было открыто шестьдесят 1один год назад по задумке основателя Новосибирского научного центра академика Лаврентьева.

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#Юрий Фомиченко#Общество#ЕГЭ#Академгородок#Рекорд#Выпускники#Физматшкола#СУНЦ НГУ
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