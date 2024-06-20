Рекорд по 100-балльникам установлен в физматшколе Академгородка Новосибирска

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В физматшколе новосибирского Академгородка установлен новый рекорд по стобалльникам за всю историю проведения там Единого государственного экзамена. В 2024 году 42 выпускника специализированного учебного научного центра при Новосибирском госуниверситете набрали максимальный балл, сообщили в пресс-службе Миннауки региона.
Из всех стобалльников 29 человек отличились при сдаче математики — предмета по своему профилю. Семь выпускников на «отлично» сдали химию, трое — русский язык, двое — физику, и один — экзамен по географии.
В нынешнем учебном году физматшкола выпустила 239 человек. Из них 47 вручены медали I и II степени.
Сейчас СУНЦ НГУ занимает пятое место среди лучших школ страны. Учебное заведение было открыто шестьдесят 1один год назад по задумке основателя Новосибирского научного центра академика Лаврентьева.