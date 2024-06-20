Совладелицу компании «Ангиолайн» посадили под домашний арест в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Новосибирске в четверг, 20 июня, суд Советского района поместил под домашний арест одну из совладельцев медицинской компании «Ангиолайн» Наталью Лебедеву. Напомним, женщину накануне задержали в Москве по подозрению в хищении имущества в особо крупных размерах и сразу же этапировали в столицу Сибири.
Как уточнили в департаменте, судья не стал удовлетворять поданное следователем ходатайство о помещении предпринимательницы в следственный изолятор
Под домашним арестом Наталья Лебедева будет находиться до 14 августа текущего года. До задержания она несколько лет принимала участие в судах, касающихся споров об акциях компании, производящей сложную медицинскую продукцию, в том числе стенты для шунтирования.