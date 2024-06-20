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Совладелицу компании «Ангиолайн» посадили под домашний арест в Новосибирске

Совладелицу компании «Ангиолайн» посадили под домашний арест в Новосибирске

20 июня 2024, 10:15
Фото: судебный департамент Новосибирской области
В Новосибирске одну из владельцев компании «Ангиолайн» поместили под домашний арест, следует из сообщения областного судебного департамента.

В Новосибирске в четверг, 20 июня, суд Советского района поместил под домашний арест одну из совладельцев медицинской компании «Ангиолайн» Наталью Лебедеву. Напомним, женщину накануне задержали в Москве по подозрению в хищении имущества в особо крупных размерах и сразу же этапировали в столицу Сибири.

Как уточнили в департаменте, судья не стал удовлетворять поданное следователем ходатайство о помещении предпринимательницы в следственный изолятор

Под домашним арестом Наталья Лебедева будет находиться до 14 августа текущего года. До задержания она несколько лет принимала участие в судах, касающихся споров об акциях компании, производящей сложную медицинскую продукцию, в том числе стенты для шунтирования.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Предпринимательница#Домашний арест#Ангиолайн
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