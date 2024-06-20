Тройное ДТП с пострадавшими произошло под Новосибирском

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В четверг, 20 июня, на Ордынской трассе около села Ярково произошло тройное ДТП. Как сообщили в дорожной полиции, местный житель на автомобиле Нива при выезде на трассу со второстепенной дороги не пропустил двигавшийся по главной дороге Фольксваген Поло.
После удара отечественного внедорожника немецкий автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил Тойота Филдер. Водители иномарок получили различные травмы, виновник происшествия, водитель Нивы, не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГАИ по Новосибирской области.
Ранее мы рассказывали от том, что количество ДТП с участием водителей электросамокатов в 2024 году в Новосибирске увеличилось более чем в тринадцать раз. Тревожный рост печальной статистики происходит на фоне возвращения в город кикшеринговой компании Urent, которая ранее свернула свою деятельность из-за различных взглядов с чиновниками мэрии на развитие бизнеса.