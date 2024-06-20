Тройное ДТП с пострадавшими произошло под Новосибирском

Ранее мы рассказывали от том, что количество ДТП с участием водителей электросамокатов в 2024 году в Новосибирске увеличилось более чем в тринадцать раз. Тревожный рост печальной статистики происходит на фоне возвращения в город кикшеринговой компании Urent, которая ранее свернула свою деятельность из-за различных взглядов с чиновниками мэрии на развитие бизнеса.