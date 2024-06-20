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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Завод давно прекратил свою деятельность

В приватизацию завода «Сибсельмаш» вмешался прокурор Новосибирска

20 июня 2024, 12:07
Фото: 2GIS
Завод давно прекратил свою деятельность
Роман Сивак предложил депутатам горсовета пока не торопиться продавать бывшее здание заводоуправления некогда крупного оборонного предприятия.

В время обсуждения плана приватизации муниципальной собственности в ходе очередной сессии горсовета Новосибирска пркурор города Роман Сивак предложил исключить из документа административное здание завода «Сибсельмаш» по адресу Станционная, 38. Свою позицию представитель надзорного органа обосновал тем, что это стратегический объект.

Из плана приватизации здание депутаты исключать не стали, но договорились не выставлять его на торги, пока не получат разъяснения со стороны вышестоящих органов прокуратуры и федеральных структур.

Оборонный завод «Сибсельмаш» был признан банкротом в 2012 году, часть цехов предприятия лежат в руинах, часть арендуют коммерсанты для деятельности, никак не связанной с бывшим профилем завода. Помещения в здании бывшего заводоуправления арендуют десятки фирм различного направления.

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#Новосибирск#Прокуратура#Горсовет#Сибсельмаш#Приватизация
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