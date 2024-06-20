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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:44

В России растет количество медицинских центров и спрос на лабораторные услуги

В России растет количество медицинских центров и спрос на лабораторные услуги

20 июня 2024, 09:44
Фото: Инвитро
После пандемии COVID-19 жители России стали более внимательно относиться к своему здоровью. Это привело к росту спроса на лабораторную диагностику, особенно в частных медицинских центрах, таких как ИНВИТРО. В Санкт-Петербурге открылся двухтысячный офис этой компании.

Юбилейный медицинский центр ИНВИТРО расположен на Московском проспекте. Здесь можно пройти более 4000 видов лабораторных исследований, а также ЭКГ. Учитывая необходимость сдачи многих анализов натощак, прием пациентов начинается с 7:30 утра. Центр работает как в будние дни, так и в субботу, пишут «Новые известия».

По словам генерального директора ИНВИТРО Юрия Леонова, результаты большинства анализов готовы уже через сутки после сбора биологического материала. Он отметил положительную роль пандемии в плане осознанного отношения населения к своему здоровью.

«У многих граждан появилась привычка заботиться о своем здоровье, проводя чекапы и превентивные лабораторные и функциональные исследования. Открывая новые медофисы, мы стремимся быть ближе к пациентам», — сказал Юрий Леонов.

В России, помимо ИНВИТРО, успешно работают такие крупные медицинские компании, как «Мать и дитя» и МЕДСИ.

Конкуренция на данном рынке высокая, так как спрос на лабораторные исследования растет, пропорционально ему увеличивается и количество частных медицинских центров. В таких учреждениях обычно не возникает проблем с очередями, что снижает вероятность заражения инфекцией от других пациентов с кашлем.

Медицинские центры предоставляют возможность прохождения различных исследований, таких как ЭКГ, УЗИ, кольпоскопия. Кроме того, здесь работают специалисты узкой направленности и процедурные кабинеты, где можно пройти вакцинацию или получить необходимые инъекции, назначенные врачом. Также в центрах предоставляются услуги по выезду к пациентам для взятия биоматериала на дому. Стоит отметить, что некоторые исследования объединены в чекапы для проведения комплексного обследования.

Рынок лабораторной диагностики в России сегодня активно развивается. Повышение спроса на качественные услуги создает хорошие возможности для участников рынка расширить свой бизнес, несмотря на высокую конкуренцию как между частными центрами, так и с государственными медицинскими учреждениями, предоставляющими услуги по полису ОМС.

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