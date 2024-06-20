В России растет количество медицинских центров и спрос на лабораторные услуги

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Юбилейный медицинский центр ИНВИТРО расположен на Московском проспекте. Здесь можно пройти более 4000 видов лабораторных исследований, а также ЭКГ. Учитывая необходимость сдачи многих анализов натощак, прием пациентов начинается с 7:30 утра. Центр работает как в будние дни, так и в субботу, пишут «Новые известия».
По словам генерального директора ИНВИТРО Юрия Леонова, результаты большинства анализов готовы уже через сутки после сбора биологического материала. Он отметил положительную роль пандемии в плане осознанного отношения населения к своему здоровью.
«У многих граждан появилась привычка заботиться о своем здоровье, проводя чекапы и превентивные лабораторные и функциональные исследования. Открывая новые медофисы, мы стремимся быть ближе к пациентам», — сказал Юрий Леонов.
В России, помимо ИНВИТРО, успешно работают такие крупные медицинские компании, как «Мать и дитя» и МЕДСИ.
Конкуренция на данном рынке высокая, так как спрос на лабораторные исследования растет, пропорционально ему увеличивается и количество частных медицинских центров. В таких учреждениях обычно не возникает проблем с очередями, что снижает вероятность заражения инфекцией от других пациентов с кашлем.
Медицинские центры предоставляют возможность прохождения различных исследований, таких как ЭКГ, УЗИ, кольпоскопия. Кроме того, здесь работают специалисты узкой направленности и процедурные кабинеты, где можно пройти вакцинацию или получить необходимые инъекции, назначенные врачом. Также в центрах предоставляются услуги по выезду к пациентам для взятия биоматериала на дому. Стоит отметить, что некоторые исследования объединены в чекапы для проведения комплексного обследования.
Рынок лабораторной диагностики в России сегодня активно развивается. Повышение спроса на качественные услуги создает хорошие возможности для участников рынка расширить свой бизнес, несмотря на высокую конкуренцию как между частными центрами, так и с государственными медицинскими учреждениями, предоставляющими услуги по полису ОМС.