В России растет количество медицинских центров и спрос на лабораторные услуги

Медицинские центры предоставляют возможность прохождения различных исследований, таких как ЭКГ, УЗИ, кольпоскопия. Кроме того, здесь работают специалисты узкой направленности и процедурные кабинеты, где можно пройти вакцинацию или получить необходимые инъекции, назначенные врачом. Также в центрах предоставляются услуги по выезду к пациентам для взятия биоматериала на дому. Стоит отметить, что некоторые исследования объединены в чекапы для проведения комплексного обследования.