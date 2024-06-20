За 1,8 млрд рублей планируют продать скандальный долгострой в Новосибирске

В Новосибирске за 1,8 миллиарда рублей могут продать недостроенный на площади Маркса общественно-торговый комплекс «Подсолнух» и рассчитаться в вложившими в него собственные средства инвесторами. О планах на возведение крупного коммерческого объекта мэрия заявила еще в 2001 году.