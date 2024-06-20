За 1,8 млрд рублей планируют продать скандальный долгострой в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Новосибирске за 1,8 миллиарда рублей могут продать недостроенный на площади Маркса общественно-торговый комплекс «Подсолнух» и рассчитаться в вложившими в него собственные средства инвесторами. О планах на возведение крупного коммерческого объекта мэрия заявила еще в 2001 году.
После этого около 170 инвесторов, подавляющее большинство из которых — физические лица, решили вложить в стройку деньги, взамен на предоставление в собственность торговых площадей в «Подсолнухе». Но стройка была заморожена.
В 2022 году суд Ленинского района постановил изъять недостроенный объект у владельца и реализовать его с молотка. Вырученные деньги должны пойти на возмещение нанесенного инвесторам ущерба.
Один из инвесторов, Вадим Шаталов отметил, что по каким-то причинам мэрия организацию торгов затягивала. Данные об оценке имущества были опубликованы в январе, и по закону аукцион должен состояться до 18 июля, сообщает «Прецедент».