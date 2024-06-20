atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

За 1,8 млрд рублей планируют продать скандальный долгострой в Новосибирске

За 1,8 млрд рублей планируют продать скандальный долгострой в Новосибирске

20 июня 2024, 07:03
Фото: 1MI
В Новосибирске у вложивших в начале века деньги в строительство ОТК «Подсолнух» инвесторов появился шанс вернуть свои средства.

В Новосибирске за 1,8 миллиарда рублей могут продать недостроенный на площади Маркса общественно-торговый комплекс «Подсолнух» и рассчитаться в вложившими в него собственные средства инвесторами. О планах на возведение крупного коммерческого объекта мэрия заявила еще в 2001 году.

После этого около 170 инвесторов, подавляющее большинство из которых — физические лица, решили вложить в стройку деньги, взамен на предоставление в собственность торговых площадей в «Подсолнухе». Но стройка была заморожена.

В 2022 году суд Ленинского района постановил изъять недостроенный объект у владельца и реализовать его с молотка. Вырученные деньги должны пойти на возмещение нанесенного инвесторам ущерба.

Один из инвесторов, Вадим Шаталов отметил, что по каким-то причинам мэрия организацию торгов затягивала. Данные об оценке имущества были опубликованы в январе, и по закону аукцион должен состояться до 18 июля, сообщает «Прецедент».

Минспорта опровергает продажу участка в Новосибирске для строительства медцентра
Узнать подробнее
Читайте также:
Московским парком Горького похвалились в Минрегиона Новосибирской областиБанкротство грозит подрядчику ремонта Октябрьского моста в НовосибирскеПриостановили строительство шести школ по концессии в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Строительство#Аукцион#ОТК Подсолнух#Инвесторы#Маркса
Подпишитесь
Приостановили строительство шести школ по концессии в Новосибирске
Вчера, 05:03
Новосибирскую телеведущую Лазареву* признали террористкой и объявили в розыск
Вчера, 13:16
Отменили приговор уборщице, обвиненной в краже сумки с 7 млн в Новосибирске
Вчера, 10:31
Стриптизер избил жену — королеву красоты и уехал на заработки в Новосибирск
Вчера, 08:57
Свободно гуляющего верблюда заметили в Новосибирске
10 июня, 12:29
Минспорта опровергает продажу участка в Новосибирске для строительства медцентра
Вчера, 10:28