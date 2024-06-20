Забили и заморили голодом маленькую девочку жители Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В одном из сел под Новосибирском мужа и жену обвинили истязаниях и убийстве 10-летней девочки. О происшествии сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.
Следователи предполагают, что обвиняемые били ребенка и не давали ему есть. Установлено, что преступные действия могли совершаться с 14 и по 17 июня, когда мать жертвы попросила своих знакомых присмотреть за своей дочерью. Однажды ребенок потерял сознание — девочку доставили в больницу, но там она умерла.
Уголовные дела против семейной пары возбудили по статьям, подразумевающим наказание за истязание и убийство. Мера пресечения супругам пока не выбрана.