Забили и заморили голодом маленькую девочку жители Новосибирской области

Следователи предполагают, что обвиняемые били ребенка и не давали ему есть. Установлено, что преступные действия могли совершаться с 14 и по 17 июня, когда мать жертвы попросила своих знакомых присмотреть за своей дочерью. Однажды ребенок потерял сознание — девочку доставили в больницу, но там она умерла.