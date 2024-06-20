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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Забили и заморили голодом маленькую девочку жители Новосибирской области

Забили и заморили голодом маленькую девочку жители Новосибирской области

20 июня 2024, 05:29
В одном из сел под Новосибирском местных жителей обвинили в истязаниях и убийстве девочки, следует из сообщения пресс-службы областного Следственного комитета.

В одном из сел под Новосибирском мужа и жену обвинили истязаниях и убийстве 10-летней девочки. О происшествии сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Следователи предполагают, что обвиняемые били ребенка и не давали ему есть. Установлено, что преступные действия могли совершаться с 14 и по 17 июня, когда мать жертвы попросила своих знакомых присмотреть за своей дочерью. Однажды ребенок потерял сознание — девочку доставили в больницу, но там она умерла.

Уголовные дела против семейной пары возбудили по статьям, подразумевающим наказание за истязание и убийство. Мера пресечения супругам пока не выбрана.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Убийство#Преступления#Семейное насилие#Истязания
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