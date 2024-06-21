1,5 тысячи человек покусали клещи за неделю в Новосибирской области

Posted 21 июня, 06:29
Published 21 июня, 06:29
Modified 21 июня, 06:29
Updated 21 июня, 06:29
В регионе самым «урожайным» стал Новосибирский (268 случаев), Мошковский (156 пострадавших) и Искитимский (139) районы. В Новосибирске чаще всего кусали в Советском (145 случаев), Заельцовском (78), и Первомайском (46) районах. Еще 92 жителей подцепили клещей за пределами региона.
В 1303 клещах, которых доставили в лабораторию, выявили 22 случая вирусного энцефалита. А вот зараженных боррелиозом гораздо больше — 457 (нашли почти в 34% клещей).
С начала сезона врачи зафиксировали 9507 укушенных клещами человек.