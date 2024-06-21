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Posted 21 июня, 06:29

Published 21 июня, 06:29

Modified 21 июня, 06:29

Updated 21 июня, 06:29

1,5 тысячи человек покусали клещи за неделю в Новосибирской области

1,5 тысячи человек покусали клещи за неделю в Новосибирской области

21 июня 2024, 06:29
Фото: Изображение Midjourney.
Клещи продолжают присасываться к новосибирцам. За неделю, 12–18 июня, кровососы покусали 1497 человек, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В регионе самым «урожайным» стал Новосибирский (268 случаев), Мошковский (156 пострадавших) и Искитимский (139) районы. В Новосибирске чаще всего кусали в Советском (145 случаев), Заельцовском (78), и Первомайском (46) районах. Еще 92 жителей подцепили клещей за пределами региона.

В 1303 клещах, которых доставили в лабораторию, выявили 22 случая вирусного энцефалита. А вот зараженных боррелиозом гораздо больше — 457 (нашли почти в 34% клещей).

С начала сезона врачи зафиксировали 9507 укушенных клещами человек.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Клещ#Здоровье#Роспотребнадзор#Клещевой энцефалит
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