Беспилотник на площади Ленина в Новосибирске: что известно

Posted 21 июня, 04:15
Published 21 июня, 04:15
Modified 21 июня, 05:39
Updated 21 июня, 05:39
Крупный штраф мужчина получил за то, что запустил принадлежавший ему дрон. Беспилотник заметили прям над памятником Владимиру Ленину. Инцидент произошел в мае нынешнего года.
Дело в том, что воздушное пространство над театром НОВАТ входит в диспетчерскую зону двух местных аэропортов — Ельцовки и Гвардейского, но требующееся по законодательству разрешение на полет беспилотника у мужчины отсутствовало.
Из-за этого любитель понаблюдать за городской суетой с высоты новосибирец был привлечен к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и требований о безопасности полетов.
В каких целях и какой модели запустил сибиряк беспилотную авиационную систему, в надзорном ведомстве не уточнили.