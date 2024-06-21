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Posted 21 июня, 04:15

Published 21 июня, 04:15

Modified 21 июня, 05:39

Updated 21 июня, 05:39

За запуск беспилотника над площадью Ленина оштрафован житель Новосибирска

Беспилотник на площади Ленина в Новосибирске: что известно

21 июня 2024, 04:15
Фото: atas.info.

За запуск беспилотника над площадью Ленина оштрафован житель Новосибирска

Житель Новосибирска оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск беспилотника в самом центре города, следует из сообщения пресс-службы транспортной прокуратуры.

Крупный штраф мужчина получил за то, что запустил принадлежавший ему дрон. Беспилотник заметили прям над памятником Владимиру Ленину. Инцидент произошел в мае нынешнего года.

Дело в том, что воздушное пространство над театром НОВАТ входит в диспетчерскую зону двух местных аэропортов — Ельцовки и Гвардейского, но требующееся по законодательству разрешение на полет беспилотника у мужчины отсутствовало.

Из-за этого любитель понаблюдать за городской суетой с высоты новосибирец был привлечен к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и требований о безопасности полетов.

В каких целях и какой модели запустил сибиряк беспилотную авиационную систему, в надзорном ведомстве не уточнили.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Аэропорт#Площадь Ленина#Беспилотник#Воздушное пространство
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