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Что известно о секте, участники которой замучили девочку до смерти в Новосибирске

Что известно о секте, участники которой замучили девочку до смерти в Новосибирске

21 июня 2024, 10:49
Фото: ru.freepik.com
В причастности к убийству 10-летней девочки в селе Каменка Новосибирского района обвиняют супругов Голдиных. По версии следствия, муж и жена замучили ребенка как морально, так и физически. По некоторой информации, супруги состоят в так называемой секте «Граждан СССР»*.

Первые проявления движения «Союз славянских сил Руси» («СССР»)*, по другому именуемое «Правительство СССР»*, «Домой в СССР»* стали появляться в 1990-х годах. Ее участники не согласны с распадом СССР и убежденные, что Советский Союз юридически продолжает существовать. Они отказываются признавать законы и власть современных государств на территории бывшего СССР, включая Российскую Федерацию. Эти люди создают свои «паспорта граждан СССР» и отрицают легитимность государственных документов.

Как рассказал Atas.info протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела Новосибирской митрополии, вице-президент Российской ассоциации центров по изучению религий и сект, сторонники так называемой секты «Граждан СССР» призывают к настоящему экстремизму: уничтожать документы, не признавать правительство. Кроме того, от слов они часто переходят к делу.

«В России члены секты были судимы за экстремизм, за нападение на людей, за покушения по национальному признаку, за оружие. Фигуранты получили реальные сроки. Суть в том, что агрессия у них лютая», — говорит Александр Новопашин.

Помимо этого, члены секты создают свои структуры — ВЧК, ГПУ, НКВД, МВД, сами себя назначают генералами, министрами. Несколько лет назад в Краснодаре существовал свой Верховный суд СССР. Двух лидеров секты в итоге судили за подготовку убийства местного раввина. Были попытки захвата госучреждений, мэрии.

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Что такое секта «Граждан СССР»*?

Последователи считают, что все современные законы и документы недействительны. Они используют самодельные «документы СССР», пытаясь избежать правовых и гражданских обязательств.

Опасность секты «Граждан СССР»*: что нужно знать

По словам Александра Новопашина, как правило, эта секта привлекает людей пожилого возраста. Организаторы играют на чувствах ностальгии. При этом конечная цель любой секты — власть и деньги. Что же ждет участников?

  • Правовые последствия: Пренебрежение законами приводит к арестам, штрафам и другим юридическим санкциям.
  • Финансовые мошенничества: Лидеры секты часто выманивают деньги, обещая юридическую защиту и другие услуги.
  • Социальная изоляция: Участие в секте может привести к разрыву социальных связей и изоляции от общества.
  • Психологическое воздействие: Члены секты подвергаются интенсивной психологической обработке, что негативно влияет на их психическое здоровье.
  • Безопасность: Отказ от исполнения законов угрожает безопасности участников и их семей.

Участие в секте «Граждан СССР»* представляет серьёзные риски и может привести к значительным проблемам в жизни участников и их семей. Информирование и помощь могут снизить негативные последствия и помочь людям вернуться к нормальной жизни.

*секта «Граждане СССР» признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ в 2022 году

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