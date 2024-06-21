Что известно о секте, участники которой замучили девочку до смерти в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Первые проявления движения «Союз славянских сил Руси» («СССР»)*, по другому именуемое «Правительство СССР»*, «Домой в СССР»* стали появляться в 1990-х годах. Ее участники не согласны с распадом СССР и убежденные, что Советский Союз юридически продолжает существовать. Они отказываются признавать законы и власть современных государств на территории бывшего СССР, включая Российскую Федерацию. Эти люди создают свои «паспорта граждан СССР» и отрицают легитимность государственных документов.
Как рассказал Atas.info протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела Новосибирской митрополии, вице-президент Российской ассоциации центров по изучению религий и сект, сторонники так называемой секты «Граждан СССР» призывают к настоящему экстремизму: уничтожать документы, не признавать правительство. Кроме того, от слов они часто переходят к делу.
«В России члены секты были судимы за экстремизм, за нападение на людей, за покушения по национальному признаку, за оружие. Фигуранты получили реальные сроки. Суть в том, что агрессия у них лютая», — говорит Александр Новопашин.
Помимо этого, члены секты создают свои структуры — ВЧК, ГПУ, НКВД, МВД, сами себя назначают генералами, министрами. Несколько лет назад в Краснодаре существовал свой Верховный суд СССР. Двух лидеров секты в итоге судили за подготовку убийства местного раввина. Были попытки захвата госучреждений, мэрии.
Последователи считают, что все современные законы и документы недействительны. Они используют самодельные «документы СССР», пытаясь избежать правовых и гражданских обязательств.
По словам Александра Новопашина, как правило, эта секта привлекает людей пожилого возраста. Организаторы играют на чувствах ностальгии. При этом конечная цель любой секты — власть и деньги. Что же ждет участников?
Участие в секте «Граждан СССР»* представляет серьёзные риски и может привести к значительным проблемам в жизни участников и их семей. Информирование и помощь могут снизить негативные последствия и помочь людям вернуться к нормальной жизни.
*секта «Граждане СССР» признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ в 2022 году