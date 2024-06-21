Что известно о секте, участники которой замучили девочку до смерти в Новосибирске

Первые проявления движения «Союз славянских сил Руси» («СССР»)*, по другому именуемое «Правительство СССР»*, «Домой в СССР»* стали появляться в 1990-х годах. Ее участники не согласны с распадом СССР и убежденные, что Советский Союз юридически продолжает существовать. Они отказываются признавать законы и власть современных государств на территории бывшего СССР, включая Российскую Федерацию. Эти люди создают свои «паспорта граждан СССР» и отрицают легитимность государственных документов.