Что нельзя брать в ручную кладь в самолете в 2024 году

Ручная кладь — это багаж, который пассажир берет с собой в салон самолета. Он размещается в специальном отсеке над сиденьями. В 2024 году большинство авиакомпаний устанавливают лимиты на вес ручной клади от 5 до 10 кг. Габариты обычно ограничиваются размерами 55 см в длину, 40 см в ширину и 25 см в высоту. У каждой авиакомпании могут быть свои правила: обычные компании более лояльны, в то время как лоукостеры могут требовать более жесткие ограничения. Убедитесь, что вы изучили требования своей авиакомпании перед поездкой, чтобы избежать дополнительных затрат за превышение веса или размера ручной клади.