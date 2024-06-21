Что нельзя брать в ручную кладь в самолете в 2024 году

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
Ручная кладь — это багаж, который пассажир берет с собой в салон самолета. Он размещается в специальном отсеке над сиденьями. В 2024 году большинство авиакомпаний устанавливают лимиты на вес ручной клади от 5 до 10 кг. Габариты обычно ограничиваются размерами 55 см в длину, 40 см в ширину и 25 см в высоту. У каждой авиакомпании могут быть свои правила: обычные компании более лояльны, в то время как лоукостеры могут требовать более жесткие ограничения. Убедитесь, что вы изучили требования своей авиакомпании перед поездкой, чтобы избежать дополнительных затрат за превышение веса или размера ручной клади.
Правила перевозки жидкостей в ручной клади остаются строгими. Жидкости, гели и аэрозоли, кроме опасных веществ, можно перевозить только в емкостях объемом не более 100 мл, которые необходимо упаковать в герметичный прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 литра. Разрешается провозить сцеженное грудное молоко в количестве, необходимом на время полета, а также медикаменты и жидкости, необходимые для их приема, при наличии соответствующих медицинских документов. Парфюмерия и алкоголь, купленные в duty-free, могут быть провезены в не вскрытой упаковке.
Правила перевозки пищи менее строгие: разрешены твердые продукты, если они упакованы в соответствии с ограничениями по объему. Алкогольные напитки в ручной клади запрещены, за исключением тех, что приобретены в duty-free и остались запечатанными. Однако распивать свой алкоголь на борту строго запрещено.
В 2024 году правила относительно острых предметов в ручной клади стали мягче. Разрешены маленькие ножницы, пластиковые столовые приборы, деревянные вязальные спицы и одноразовые бритвенные станки. Однако категорически запрещены:
Эти предметы следует сдать в багаж. Если вы не уверены, разрешены ли острые предметы, лучше заранее связаться с авиакомпанией для уточнения.
Электроника, такая как планшеты, ноутбуки и фотоаппараты, разрешена к провозу в ручной клади. Большинство пассажиров предпочитают не сдавать хрупкие устройства в багаж. При прохождении контроля безопасности их могут попросить предъявить отдельно, вытащить из сумок и чехлов, а также изъять аккумуляторы.
Лекарства в твердой форме можно брать с собой. Жидкие медикаменты должны быть упакованы и не превышать общий объем в 2 кг или 2 литра. Рекомендуется перевозить лекарства в оригинальной упаковке и иметь при себе рецепт. Косметика должна быть в емкостях не более 100 мл, а общий объем не должен превышать 1 литр. Важно, чтобы косметические средства не были взрывоопасными или воспламеняющимися.
Без ограничений можно провозить твердые продукты, главное, чтобы ручная кладь не превышала установленные нормы по объему и весу. Жидкие и гелеобразные продукты можно провозить в упаковках до 100 мл, как и другие жидкости. Например, сыр бри также подлежит этим правилам.
Все вещи, которые пассажиры берут с собой в самолет, проходят проверку. Обычно сумки и чемоданы просвечиваются специальным сканером, но если сотрудник аэропорта заметит что-то подозрительное или запрещенное, он может попросить открыть багаж для дополнительной проверки. Запрещенные предметы придется оставить, убрать в багаж (если это возможно) или попросить кого-то забрать их.
Пассажирам рекомендуется внимательно следить за изменениями в правилах перевозки ручной клади, чтобы избежать неприятностей и сделать свое путешествие комфортным.