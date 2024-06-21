Две подпольные нарколаборатории с мефедроном накрыли в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Шестерых драгдилеров в двух лабораториях по производству мефедрона задержали оперативники ФСБ. Один нелегальный цех располагался в садоводческом товариществе в черте Новосибирска. Помимо уже готового синтетического наркотика, там обнаружили и полкилограмма дурмана растительного происхождения.
Еще одну лабораторию накрыли в частном доме в Искитимском районе. Помимо зелья, подготовленного к продаже, силовики обнаружили более одной тонны химических реагентов, используемых при производстве наркотиков.
Мефедрон или, как его называют на сленге, соль — дешевый и очень опасный наркотик, вызывающий практически мгновенное привыкание. Его употребление разрушает психику человека, приводя к непоправимым последствиям.
Возбуждены уголовные дела по статьям за незаконное производство наркотических веществ и приготовление к их сбыту в особо крупном размере. Подозреваемых отправили в СИЗО.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске задержали двух наркодилеров-закладчиков в возрасте от 18 до 21 года. За распространение «синтетики» им грозят пожизненные сроки.