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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Мефедрон — сильный синтетический наркотик

Две подпольные нарколаборатории с мефедроном накрыли в Новосибирске

21 июня 2024, 11:37
Фото: freepik.com
Мефедрон — сильный синтетический наркотик
Изъято более 6 килограммов наркотика и тонна химикатов, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Шестерых драгдилеров в двух лабораториях по производству мефедрона задержали оперативники ФСБ. Один нелегальный цех располагался в садоводческом товариществе в черте Новосибирска. Помимо уже готового синтетического наркотика, там обнаружили и полкилограмма дурмана растительного происхождения.

Еще одну лабораторию накрыли в частном доме в Искитимском районе. Помимо зелья, подготовленного к продаже, силовики обнаружили более одной тонны химических реагентов, используемых при производстве наркотиков.

Мефедрон или, как его называют на сленге, соль — дешевый и очень опасный наркотик, вызывающий практически мгновенное привыкание. Его употребление разрушает психику человека, приводя к непоправимым последствиям.

Возбуждены уголовные дела по статьям за незаконное производство наркотических веществ и приготовление к их сбыту в особо крупном размере. Подозреваемых отправили в СИЗО.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске задержали двух наркодилеров-закладчиков в возрасте от 18 до 21 года. За распространение «синтетики» им грозят пожизненные сроки.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Задержание#ФСБ#Наркотики#Лаборатории
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