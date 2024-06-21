«Граждане СССР»* изгоняли бесов из 10-летней девочки и убили ее — подробности

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В подозрении в убийстве 10-летней девочки задержаны Олег и Анна Голдины — немолодая семейная пара присматривала за детьми, пока их мать была в трехдневной командировке. Женщина воспитывает трех детей одна и работает страховым агентом.
Когда мать вернулась, то дочке было плохо, ее доставили в больницу, где она скончалась. Позже Голдиных задержали. Выяснилось, что свои издевательства они снимали на камеру. Видеозаписи изучают следователи.
По одной из версий, у девочки оказалась повреждена девственная плева.
Предполагается, что пара Голдиных состояла в секте «Граждане СССР»*. По информации некоторых СМИ, в семье проводили оккультные обряды. Заморенная голодом девочка была якобы «одержима дьяволом» — из нее хотели изгнать беса.
Это группа людей, которые утверждают, что Советский Союз юридически не прекратил свое существование. Они отказываются признавать законы и власть современных государств, образовавшихся на территории бывшего СССР, включая Российскую Федерацию.
Последователи секты считают, что все документы, выданные современными государствами, недействительны. Они создают свои «паспорта граждан СССР» и игнорируют законы РФ, что приводит к конфликтам с властями и отказу от выполнения гражданских обязанностей.
Инцидент прокомментировал протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела Новосибирской митрополии, вице-президент Российской ассоциации центров по изучению религий и сект. В разговоре с изданием он отметил, что не может утверждать, якобы в этой громкой истории действительно замешаны члены секты «Граждане СССР»*. При этом идеология секты — экстремистская и антигосударственная.
«Участники секты, которую обыватели прозвали „Граждане СССР“*, отвергают существующий государственный строй, не признают правительство, утверждают, что страна оккупирована. Это самый настоящий экстремизм», — сказал Александр Новопашин.
В секту попадают люди с разными взглядами и возможными психическими заболеваниями. Также есть категория людей, которые кочуют из одной группировки в другую.
С одной стороны, в истории заморенной голодом девочки говорится о людях, которые проповедовали идеологию «Граждан СССР», то есть считали, что все еще живут в советской стране, в которой, на минуточку, религия не была узаконена. При этом обвиняемые, как сообщают СМИ, регулярно проводили оккультные обряды, жгли свечи и пр.
«Дело в том, что это неоднородное движение. Их более ста группировок, они постоянно воюют друг с другом, у них можно встретить всё: и языческие, и экстремистские взгляды, поэтому всё может быть. Кто с какой больной головой туда пришел — это и несет», — говорит эксперт.
Основная идея у секты «Граждане СССР»* одна — уничтожение существующего строя и возвращение СССР.
«В Новосибирске есть и давно действуют несколько таких групп, одна из них — Областной совет РСФСР. Мы посещали их собрания. Возглавляли группировку люди средних лет, с образованием. В основном их аудитория состояла из пожилых людей, тоскующих по прошлому. А вертят ими люди грамотные, на этом зарабатывают хорошие деньги. Они называют современные рубли „оккупационными“ и предлагают их менять на купюры советского образца».
Александр Новопашин напомнил, что несмотря на различия, основная цель любой секты — власть и деньги. Все манипулятивные приемы направлены на то, чтобы поработить и по полной использовать человека.
*секта «Граждане СССР» признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ в 2022 году