«Граждане СССР»* изгоняли бесов из 10-летней девочки и убили ее — подробности

С одной стороны, в истории заморенной голодом девочки говорится о людях, которые проповедовали идеологию «Граждан СССР», то есть считали, что все еще живут в советской стране, в которой, на минуточку, религия не была узаконена. При этом обвиняемые, как сообщают СМИ, регулярно проводили оккультные обряды, жгли свечи и пр.