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Posted 21 июня, 03:33

Published 21 июня, 03:33

Modified 21 июня, 04:26

Updated 21 июня, 04:26

Хиромант из Новосибирска помогает знаменитостям решить проблемы в шоу на ТНТ

21 июня 2024, 03:33
Новосибирский хиромант Эльвира Гебар приняла участие в съемках реалити-шоу телеканала ТНТ, об этом она сообщила в соцсетях.

Жительница Новосибирска Эльвира Гебар поучаствовала в съемках реалити-шоу «Место силы» на ТНТ. Об этом «НЕОхиромант и целитель по родовой ветке», как она сама себя называет, сообщила в ВК.

Своим потенциальным клиентам Эльвира Гебар предлагает весьма широкий спектр практик, в том числе и «цилительсво».

Помимо этого новосибирский хиромант в партнерстве с местной шаманкой борется с «астральными паразитами», чистит помещения от негативной энергии, гадает по картам Таро и Рунам.

Телешоу с участием жительницы Новосибирска стартует 29 июня. «Место силы» снимали в Санкт-Петербурге, его 13 участникам предложили поучаствовать в разгадке городских тайн и помочь местным знаменитостям в решении их проблем.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Реалити-шоу#ТНТ#Эльвира Гебар#Хиромант
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