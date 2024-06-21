atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Хиромант из Новосибирска помогает знаменитостям решить проблемы в шоу на ТНТ

Хиромант из Новосибирска помогает знаменитостям решить проблемы в шоу на ТНТ

21 июня 2024, 03:33
Фото: Эльвира Гебар/ВК
Новосибирский хиромант Эльвира Гебар приняла участие в съемках реалити-шоу телеканала ТНТ, об этом она сообщила в соцсетях.

Жительница Новосибирска Эльвира Гебар поучаствовала в съемках реалити-шоу «Место силы» на ТНТ. Об этом «НЕОхиромант и целитель по родовой ветке», как она сама себя называет, сообщила в ВК.

Своим потенциальным клиентам Эльвира Гебар предлагает весьма широкий спектр практик, в том числе и «цилительсво».

Помимо этого новосибирский хиромант в партнерстве с местной шаманкой борется с «астральными паразитами», чистит помещения от негативной энергии, гадает по картам Таро и Рунам.

Телешоу с участием жительницы Новосибирска стартует 29 июня. «Место силы» снимали в Санкт-Петербурге, его 13 участникам предложили поучаствовать в разгадке городских тайн и помочь местным знаменитостям в решении их проблем.

Новосибирцы-изверги изгоняли бесов из ребенка и били крапивой погибшую девочку
Узнать подробнее
Читайте также:
Стать лучшей в реалити-шоу «Четыре жены» пытается жительница Новосибирска«Пацанка» из Новосибирска ищет жениха в шоу «Богиня свиданий»В шоу «Богиня свиданий» на канале «Суббота!» снялась тату-мастер из Новосибирска
#Юрий Фомиченко#Общество#Реалити-шоу#ТНТ#Эльвира Гебар#Хиромант
Подпишитесь
Беспилотник на площади Ленина в Новосибирске: что известно
Сегодня, 04:15
Опытного соблазнителя ищут в Новосибирске — сколько ему готовы платить?
Сегодня, 03:52
. Режим повышенной готовности в Новосибирске — что происходит
Сегодня, 05:15
После поездки в Москву юрист «напал» на мэрию Новосибирска из-за грязи на ботинках
Вчера, 05:28
За ущерб в 6 млн рублей экс-сотрудники «Вектора» задержаны ФСБ в Новосибирске
Вчера, 06:21