Хиромант из Новосибирска помогает знаменитостям решить проблемы в шоу на ТНТ

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Жительница Новосибирска Эльвира Гебар поучаствовала в съемках реалити-шоу «Место силы» на ТНТ. Об этом «НЕОхиромант и целитель по родовой ветке», как она сама себя называет, сообщила в ВК.
Своим потенциальным клиентам Эльвира Гебар предлагает весьма широкий спектр практик, в том числе и «цилительсво».
Помимо этого новосибирский хиромант в партнерстве с местной шаманкой борется с «астральными паразитами», чистит помещения от негативной энергии, гадает по картам Таро и Рунам.
Телешоу с участием жительницы Новосибирска стартует 29 июня. «Место силы» снимали в Санкт-Петербурге, его 13 участникам предложили поучаствовать в разгадке городских тайн и помочь местным знаменитостям в решении их проблем.