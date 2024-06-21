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Из-за внешнего вида мужчине не выдавали тело умершей матери в Новосибирске

Из-за внешнего вида мужчине не выдавали тело умершей матери в Новосибирске

21 июня 2024, 09:40
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Житель Новосибирска пожаловался на действия сотрудников бюро судмедэкспертизы, отказавшихся ему выдать для захоронения тело матери, следует из сообщения местного похоронного дома.

В Новосибирске полиция проверяет информацию о действиях работников бюро судмедэкспертизы, отказавших горожанину в выдаче тела его собственной матери. О происшествии рассказал глава одного из городских похоронных домов Сергей Бондаренко.

Перед похоронами новосибирец пришел забрать тело матери, но работники экспертизы в нарушение всех правил потребовали от него показать документы об организации церемонии. Увидев их, они настойчиво стали предлагать сибиряку «устроить все дешевле».

От ненужных услуг мужчина отказался, но навязчивые работники регистратуры и вовсе решили тело женщины не выдавать, объяснив, что он «выглядит неплатежеспособным».

В здание судмедэкспертизы новосибирец вернулся уже с сотрудником похоронного дома, но там настаивали на своем. К решению вопроса пришлось привлечь администрацию бюро.

Похороны все-таки состоялись, и теперь руководство похоронного дома инициировало полицейскую проверку действий работников БСМЭ.

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