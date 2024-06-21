Из-за внешнего вида мужчине не выдавали тело умершей матери в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В Новосибирске полиция проверяет информацию о действиях работников бюро судмедэкспертизы, отказавших горожанину в выдаче тела его собственной матери. О происшествии рассказал глава одного из городских похоронных домов Сергей Бондаренко.
Перед похоронами новосибирец пришел забрать тело матери, но работники экспертизы в нарушение всех правил потребовали от него показать документы об организации церемонии. Увидев их, они настойчиво стали предлагать сибиряку «устроить все дешевле».
От ненужных услуг мужчина отказался, но навязчивые работники регистратуры и вовсе решили тело женщины не выдавать, объяснив, что он «выглядит неплатежеспособным».
В здание судмедэкспертизы новосибирец вернулся уже с сотрудником похоронного дома, но там настаивали на своем. К решению вопроса пришлось привлечь администрацию бюро.
Похороны все-таки состоялись, и теперь руководство похоронного дома инициировало полицейскую проверку действий работников БСМЭ.