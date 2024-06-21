Кофе ощутимо подорожал в Новосибирске — сколько теперь стоит чашка?

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
С июня 2023 года в новосибирских кафе подорожало кофе. Самый большой рост показало эспрессо (подорожание почти 20%), капучино и латте прибавили 7-8%. Это объясняется тем, что в этих напитках самый большой процент кофе, стоимость которого очень чувствительна к неурожаю и логистике. Соответствующие данные получили в «Контур.Маркете».
На покупательский спрос влияние это не оказало. Он вырос в среднем на 12%. Исследование показало, что жители региона предпочитают стандартные виды кофе, а не новомодные напитки на его основе. Снижение спроса достигло аж 23%, зафиксировано снижение цены.
Аналитики изучили 20 тысяч чеков из заведений общепита в Новосибирской области и сравнили периоды май–июнь 2023-го и 2024 года. Рассматривали как чистый кофе (американо, эспрессо), так и с молоком (капучино, латте). Вошли в выборку напитки на основе кофе (бамбл, фильтр-кофе, другие).
Ранее аналитики подсчитали, что на среднемесячную зарплату новосибирца можно выпить 282 чашек латте или 287 — капучино. Отметим, стандартная порция латте в кофейнях Новосибирска сейчас обойдется в среднем в 210 рублей. Эспрессо и американо традиционно стоят дешевле. Кстати, если выпивать по чашке кофе в день, кошелек за месяц опустеет более чем на 6 тысяч. Это больше 10% от средней зарплаты по региону.