Кофе ощутимо подорожал в Новосибирске — сколько теперь стоит чашка?

Ранее аналитики подсчитали, что на среднемесячную зарплату новосибирца можно выпить 282 чашек латте или 287 — капучино. Отметим, стандартная порция латте в кофейнях Новосибирска сейчас обойдется в среднем в 210 рублей. Эспрессо и американо традиционно стоят дешевле. Кстати, если выпивать по чашке кофе в день, кошелек за месяц опустеет более чем на 6 тысяч. Это больше 10% от средней зарплаты по региону.