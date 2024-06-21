Куда поехать: топ-5 веломаршрутов в Новосибирске летом-2024

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Выбраться на пару часов на велопрогулку или проехать в мини-путешествие с палаткой — ниже мы приводим несколько вариантов, как провести время на велосипеде, начиная и завершая путь в Новосибирске.
Заельцовский парк — излюбленное место для легких покатушек на пару часов. Начнем путь от парковки Новосибирского зоопарка и двинемся вглубь дендропарка по аллее, которая начинается прямо от входа. В пути разглядываем природу, скорее всего, вы увидите множество белок, поэтому лучше заранее запастись горсткой орехов, чтобы покормить пушистых зверьков.
Через некоторое время вы попадете на пересечение с дорогой, на котором нужно свернуть налево. Далее нас встретит забор, продолжаем движение влево по тропинке вдоль ограждения до моста через реку Ельцовка. После подъема вас ждут десятки тропинок и даже оборудованные велодорожки, так что вариантов, куда двигаться, масса.
Если день теплый, то рекомендуем доехать до базы «Локомотив» и спуститься к Оби, чтобы искупаться. Так что не забудьте захватить купальные принадлежности.
Обычно эта небольшая велопрогулка по протяженности занимает около 15 километров, единственный спуск и подъем только в районе Ельцовки, в остальном рельеф без перепадов.
В целом же, Заельцовский парк — отличное место, где можно прокатиться по лесным дорогам и тропинкам и 50-60 километров, не пересекая свой след. Навигация достаточно простая, хватит и телефона с картой, заблудиться там невозможно.
Еще одно излюбленное новосибирскими велосипедистами место, где можно как лайтово размяться после работы, так и уехать в покатушку на целый день. Какого-то конкретного маршрута там мы предлагать не будем, это большой ареал катания с массой проселочных дорог. Рекомендуем взять с собой средства навигации, чтобы понимать, в какой части этого пространства вы находитесь, чтобы не блуждать кругами.
Точкой старта будем считать градирни ТЭЦ, слева от них проходит технологическая дорога, которая ведет в сторону знаменитого золоотвала, который стал широко известен благодаря фотосессиям на фоне озера с голубой водой, которое прозвали «Сибирские Мальдивы». На текущий момент энергетики усилили его охрану, так что не рекомендуем пытаться пробираться к воде — скорее всего, это закончится неприятными разговорами с мобильным патрулем.
Ну, а дальше все зависит от вашего желания и степени подготовленности. В качестве цели можно поставить вершины Маньина и Лисья, они расположены не очень далеко от золоотвала и отличаются необычным пейзажем, отчасти, сформированным человеком — здесь добывали грунт для строительства Восточного обхода и образовался огромный овраг. Минус в том, что это место облюбовали для своих тренировок мотоциклисты на байках класса «эндуро». Так что встретить тут десяток ревущих и воняющих выхлопами «железных коней» — обычное дело.
Рельеф в этих местах изобилует частыми перепадами, так что будьте готовы к спускам и подъемам. Не советуем сюда ехать совсем новичкам.
Маршрут выходного дня, который совмещает речную прогулку на теплоходе и неспешное вкручивание педалей. В воскресенье в 8 утра от Речного вокзала отходит теплоход до пристани Седова Заимка. Билет стоит 150 рублей, путь по воде займет три часа, которые можно как на открытой палубе, так и в салоне.
После выгрузки в Седовой Заимке начинается велочасть, нитка маршрута которой выглядит так: Бибиха-Зеленый Мыс-Красный Яр. В сами села можно и не заезжать, огибая из проселочными дорогами. Главное правило — стараться держаться ближе к речному берегу, вдоль которого проходят тропинки и грунтовые дороги. В противном случае придется ехать в окружении автомобилей дачников, которых тут великое множество.
После Красного Яра нужно выехать непосредственно на берег — он тут высокий и обрывистый, очень красивое место. И двигаться выше по течению до пересечения с Северным объездом.
Пересекаем дорогу и углубляемся в лес по грунтовой дороге, двигаемся в направлении поселка Мочище, затем Чкаловские дачи и по Лесному шоссе добираемся до зоопарка. Протяженность этого маршрута около 50 километров, спусков и подъемов на пути практически не встречается. Ну, а дальше уже двигаемся по городу туда, куда вам надо.
Про этот ареал катания можно рассказывать бесконечно. Это прямо рай для велосипедиста — сосновые леса, бескрайние поля, водохранилище, небольшие речки и запруды. Каждый может составить свой маршрут, исходя из желания и возможностей. Но мы сейчас расскажем о простой и понятной нитке маршрута, которая не отдаляется от Академгородка, но в то же время очень живописна.
Начнем от пересечения Морского проспекта и Бердского шоссе. Пересекаем дорогу по надземному переходу и сразу от него тропинка ведет нас в лес, в сторону водохранилища. Далее нам встретится пешеходный тоннель под полотном железной дороги, после него забираем вправо и ближе к берегу. В сосновом лесу будут хорошо накатанные дороги, а через овраг будет переброшен живописный железный мостик, сделанный, наверное, еще во времена строительства центра сибирской науки.
В итоге, двигаясь вдоль берега, попадаем на пляж «Звезда». Да, опять рекомендуем захватить с собой купальные принадлежности. Искупавшись, двигаемся по дороге Бердский тупик в строну Бердского шоссе. В районе торгового комплекса «Гигант» пересекаем на регулируемом пешеходном переходе Бердское шоссе и углубляемся в сосновый лес в сторону Академгородка.
Перебираемся через железнодорожные рельсы и оказываемся в так называемом Пироговском лесу. Его вдоль и поперек пересекают тропинки, так что можно намотать десятков километров, не разу не пересекая линию своего движения.
На этом можно остановится, недалеко станция электрички «Сеятель», с которой будет удобно вернуться в город. А можно прокатиться через Академгородок в Ботсад — это излюбленное место для велопрогулок у местных жителей.
Маршрут на два дня в очень красивые места на берегах Берди. Сначала нужно на электричке доехать до Искитима и от привокзальной площади двигаться по улице Комсомольская, никуда не сворачивая. Скоро город закончится, но продолжаем движение в том же направлении до поворота вправо, который будет обозначен указателем «Усть-Чём». Разбитая тяжелыми самосвалами грунтовка ныряет то вверх, то вниз. В скором времени взгляду откроется вид на огромные отвалы угольных разрезов. Это добыча антрацита, которая уничтожает природу и сильно досаждает жителям соседних деревень.
Эта часть маршрута может показаться неприятной из-за пыльной дороги, но спустя пару десятков километров она превращается в обычную укатанную грунтовку. В селе Усть-Чём пересекаем речку Чём по мосту и двигаемся в направлении села Легостаево, путь обозначен указателями.
В Легостаево — мост через Бердь и далее продолжаем движение в направлении села Старососедово. В самой деревне начинаем забирать влево от главной дороги, в строну затяжного подъема по грунтовке. После завершения подъема еще около пяти километров по грунтовке и вы на месте. На другом берегу Берди будет возвышаться вершина Бердские скалы, а самая река течет вдоль скалистых берегов. Здесь обычно не бывает толп туристов, достаточно мест где поставить палатку. На закате или на рассвете можно сделать очень эффектные снимки.
Не стоит путать это место со скалой Звербой около деревни Новососедово, которую многие называют Бердскими скалами по названию одноименного экопарка, примыкающего к скале. Ну, а в целом, Бердские скалы — это целая система скалистых выходов по берегам реки.
При желании, на Зверобой можно заехать на обратном пути, сделав ради этого специальный крюк. Важно знать, что там обычно всегда много туристов, а поставить палатку практически негде. Поэтому мы и предлагаем альтернативный раскрученному месту вариант.
В обратный путь после ночевки можно отправиться тем же маршрутом, а можно поехать в сторону деревни Гусельников до поселка Линево, где сесть на станции Койниха на электричку до города. Общая протяженность маршрута, без заезда в Новососедово, составит 140-150 км за два дня.