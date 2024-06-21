Куда поехать: топ-5 веломаршрутов в Новосибирске летом-2024

Маршрут на два дня в очень красивые места на берегах Берди. Сначала нужно на электричке доехать до Искитима и от привокзальной площади двигаться по улице Комсомольская, никуда не сворачивая. Скоро город закончится, но продолжаем движение в том же направлении до поворота вправо, который будет обозначен указателем «Усть-Чём». Разбитая тяжелыми самосвалами грунтовка ныряет то вверх, то вниз. В скором времени взгляду откроется вид на огромные отвалы угольных разрезов. Это добыча антрацита, которая уничтожает природу и сильно досаждает жителям соседних деревень.