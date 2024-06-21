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Updated Сегодня, 10:50

Любитель вейпа из Новосибирска чуть не истек кровью

Любитель вейпа из Новосибирска чуть не истек кровью

21 июня 2024, 10:48
Фото: 1MI
У жителя Новосибирска, постоянно курившего вейп, из носа пошла кровь, ее не могли остановить всю ночь.

Житель Новосибирска чуть не истек кровью: врачи скорой помощи не могли остановить ее полтора часа. По рассказу супруги 48-летнего горожанина, внезапный приступ случился у него в ночь на 18 мая.

В больницу ехать сибиряк отказался, но к врачу все-таки на следующий день обратился. После приема отоларинголог заявил, что во всем виноват вейп, к которому пациент пристрастился некоторое время назад.

Оказалось, что у мужчины повреждены сосуды, причем сильно повреждены. Его жена вспоминает, что он бросил курить обычные сигареты во время пандемии коронавируса, но вэйп ему понравился очень сильно, и он «парил» практически не останавливаясь.

По словам кандидата медицинских наук Якова Новоселова, содержащийся в жидкости для вейпа глицерин обволакивает легочную ткань, и кислорода в организм поступает значительно меньше. Все это отрицательно влияет на сосуды. И если у человека есть предрасположенность к сосудистым заболеваниям, то вейп вполне может стать виновником сильных носовых кровотечений, пишет КП-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Здоровье#Вейпинг#Кровотечение#Сосудистые заболевания#Последствия вейпинга
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