Любитель вейпа из Новосибирска чуть не истек кровью

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Житель Новосибирска чуть не истек кровью: врачи скорой помощи не могли остановить ее полтора часа. По рассказу супруги 48-летнего горожанина, внезапный приступ случился у него в ночь на 18 мая.
В больницу ехать сибиряк отказался, но к врачу все-таки на следующий день обратился. После приема отоларинголог заявил, что во всем виноват вейп, к которому пациент пристрастился некоторое время назад.
Оказалось, что у мужчины повреждены сосуды, причем сильно повреждены. Его жена вспоминает, что он бросил курить обычные сигареты во время пандемии коронавируса, но вэйп ему понравился очень сильно, и он «парил» практически не останавливаясь.
По словам кандидата медицинских наук Якова Новоселова, содержащийся в жидкости для вейпа глицерин обволакивает легочную ткань, и кислорода в организм поступает значительно меньше. Все это отрицательно влияет на сосуды. И если у человека есть предрасположенность к сосудистым заболеваниям, то вейп вполне может стать виновником сильных носовых кровотечений, пишет КП-Новосибирск.