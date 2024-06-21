Любитель вейпа из Новосибирска чуть не истек кровью

По словам кандидата медицинских наук Якова Новоселова, содержащийся в жидкости для вейпа глицерин обволакивает легочную ткань, и кислорода в организм поступает значительно меньше. Все это отрицательно влияет на сосуды. И если у человека есть предрасположенность к сосудистым заболеваниям, то вейп вполне может стать виновником сильных носовых кровотечений, пишет КП-Новосибирск.