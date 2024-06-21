Новосибирец отправился воевать на стороне Украины — его поймали на границе

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Сибиряка задержали сотрудники ФСБ. Они выяснили, что нарушитель решил влиться в террористическую организацию и воевать против СВ РФ. Возбуждено уголовное дело о
приготовлении к преступлении, переходе на сторону противника, а также участии в террористической деятельности. По ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ искитимцу грозит лишение свободы до 20 лет.
Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин посетил Северную Корею. Эксперты прогнозируют, как этот шаг повлияет на ход конфликта с Украиной. Запад полагает, что главной целью встречи стало подписание соглашения о поставках России оружия.
Также на развитии ситуации может сказаться недавно прошедший саммит в Швейцарии. К чему пришли участники. Напомним, России среди них не было.