Новосибирец отправился воевать на стороне Украины — его поймали на границе

Сибиряка задержали сотрудники ФСБ. Они выяснили, что нарушитель решил влиться в террористическую организацию и воевать против СВ РФ. Возбуждено уголовное дело о

приготовлении к преступлении, переходе на сторону противника, а также участии в террористической деятельности. По ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ искитимцу грозит лишение свободы до 20 лет.