atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Новосибирец отправился воевать на стороне Украины — его поймали на границе

Новосибирец отправился воевать на стороне Украины — его поймали на границе

21 июня 2024, 04:38
Фото: 1MI
Недалеко от Белгорода поймали жителя Искитима Новосибирской области. 28-летний мужчина собирался перейти границу и присоединиться к террористам, передает пресс-служба УФСБ по Белгородской области.

Сибиряка задержали сотрудники ФСБ. Они выяснили, что нарушитель решил влиться в террористическую организацию и воевать против СВ РФ. Возбуждено уголовное дело о 
приготовлении к преступлении, переходе на сторону противника, а также участии в террористической деятельности. По ч. 1 ст. 30, ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ искитимцу грозит лишение свободы до 20 лет.

Где эта улица, где этот дом? Тест для настоящих новосибирцев — проверьте себя
Узнать подробнее

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин посетил Северную Корею. Эксперты прогнозируют, как этот шаг повлияет на ход конфликта с Украиной. Запад полагает, что главной целью встречи стало подписание соглашения о поставках России оружия.

Также на развитии ситуации может сказаться недавно прошедший саммит в Швейцарии. К чему пришли участники. Напомним, России среди них не было.

Читайте также:
День Святой Троицы в 2024 году: когда отмечают и что нельзя делатьКак визит Путина в КНДР отразится на разрешении конфликта с УкраинойМолодая мать убила новорожденную дочь из-за плача в Новосибирске
#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ФСБ#СВО#Зона СВО
Подпишитесь
Беспилотник на площади Ленина в Новосибирске: что известно
Сегодня, 04:15
Опытного соблазнителя ищут в Новосибирске — сколько ему готовы платить?
Сегодня, 03:52
. Режим повышенной готовности в Новосибирске — что происходит
Сегодня, 05:15
Хиромант из Новосибирска помогает знаменитостям решить проблемы в шоу на ТНТ
Сегодня, 03:33
После поездки в Москву юрист «напал» на мэрию Новосибирска из-за грязи на ботинках
Вчера, 05:28
За ущерб в 6 млн рублей экс-сотрудники «Вектора» задержаны ФСБ в Новосибирске
Вчера, 06:21