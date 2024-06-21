Новосибирец срубил березки и лишился полумиллиона рублей и «Лексуса»

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
В Новосибирской области мужчину из села Утянка за самовольную рубку оштрафовали на полмиллиона рублей и забрали у него бензопилу и тракторную телегу. Такое наказание вынес ему суд Доволенского района, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре прошлого года 59-летний сельчанин приехал на территорию защитных лесов и напилил там примерно семь кубометров деревьев. Для какой цели предназначался лес, не уточняется.
Проведенная экспертиза показала, что лесному фонду региона нанесен ущерб в размере около сотни тысяч рублей.
У виновника также арестован автомобиль Lexus, на котором он лишен возможности ездить до оплаты штрафа.