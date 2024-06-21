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Новосибирца оштрафовали на полмиллиона рублей за рубку деревьев

Новосибирец срубил березки и лишился полумиллиона рублей и «Лексуса»

21 июня 2024, 04:46
Фото: 1MI

Новосибирца оштрафовали на полмиллиона рублей за рубку деревьев

Жителя Доволенского района Новосибирской области оштрафовали на 500 тысяч рублей за рубку деревьев в защитых лесах, следует из сообщения прокуратуры региона.

В Новосибирской области мужчину из села Утянка за самовольную рубку оштрафовали на полмиллиона рублей и забрали у него бензопилу и тракторную телегу. Такое наказание вынес ему суд Доволенского района, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре прошлого года 59-летний сельчанин приехал на территорию защитных лесов и напилил там примерно семь кубометров деревьев. Для какой цели предназначался лес, не уточняется.

Проведенная экспертиза показала, что лесному фонду региона нанесен ущерб в размере около сотни тысяч рублей.

У виновника также арестован автомобиль Lexus, на котором он лишен возможности ездить до оплаты штрафа.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Уголовное дело#Прокуратура#Штраф#Рубка деревьев
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