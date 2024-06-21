Новосибирцам помогут скорее отправиться на кладбище

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В субботу, 22 июня и воскресенье, 23 июня, отмечаются церковные праздники Троицкая родительская суббота и Святая Троица. На маршрутах муниципального транспорта, идущего в сторону кладбищ, будет работать весь подвижной состав, сообщили в городском управлении пассажирских перевозок.
Речь идет о троллейбусах № 2, 5, 26, трамваях, следующих по маршруту № 3, автобусных маршрутах № 23, 36, 50, 54, 54к, 68, 77л, 9, 27, 46, 53, 64, 73.
Кроме того, по расписанию буднего дня будут работать водители маршруток № 30, 30а и 73.
Дополнительно на линию выведут три маршрутки, которые будут курсировать между остановкой «Золотая Нива» и Гусинобродским кладбищем. Опознать эти автомобили можно будет по специальным трафаретам.
Из-за ожидаемого большого наплыва людей на кладбища оба дня будет ограничен въезд транспорта, кроме машин, задействованных в ритуальных процедурах и автомобилей коммунальных служб.
Ранее мы рассказывали о том, что в текущем году отремонтируют дороги, по которым садоводы добираются до своих дач. Деньги на это выделяют в рамках нацпроекта.