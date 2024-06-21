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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Пассажирский транспорт до кладбищ в выходные будет работать в режиме буднего дня

Новосибирцам помогут скорее отправиться на кладбище

21 июня 2024, 03:22
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Пассажирский транспорт до кладбищ в выходные будет работать в режиме буднего дня

Дополнительный транспорт до кладбищ запустят в Новосибирске на Троицу

В ближайшие выходные пассажирский транспорт будет работать по графику буднего дня, организуют дополнительные маршруты, сообщили в мэрии.

В субботу, 22 июня и воскресенье, 23 июня, отмечаются церковные праздники Троицкая родительская суббота и Святая Троица. На маршрутах муниципального транспорта, идущего в сторону кладбищ, будет работать весь подвижной состав, сообщили в городском управлении пассажирских перевозок.

Речь идет о троллейбусах № 2, 5, 26, трамваях, следующих по маршруту № 3, автобусных маршрутах № 23, 36, 50, 54, 54к, 68, 77л, 9, 27, 46, 53, 64, 73.

Кроме того, по расписанию буднего дня будут работать водители маршруток № 30, 30а и 73.

Дополнительно на линию выведут три маршрутки, которые будут курсировать между остановкой «Золотая Нива» и Гусинобродским кладбищем. Опознать эти автомобили можно будет по специальным трафаретам.

Из-за ожидаемого большого наплыва людей на кладбища оба дня будет ограничен въезд транспорта, кроме машин, задействованных в ритуальных процедурах и автомобилей коммунальных служб.

Ранее мы рассказывали о том, что в текущем году отремонтируют дороги, по которым садоводы добираются до своих дач. Деньги на это выделяют в рамках нацпроекта.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Кладбище#Троица
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