atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Фестиваль проходит в 15-й раз

Оккультизм и наркотики: петицию против фестиваля создали в Новосибирской области

21 июня 2024, 08:19
Фото: INDIA electronic music festival/ВК
Фестиваль проходит в 15-й раз
Жители села Завьялово обратились к властям с просьбой прекратить начавшийся в Искитимском районе фестиваль «Индия», следует из опубликованной на сайте change.org петиции.

В Новосибирской области собирают подписи под петицией с требованием закрыть начавшийся в четверг, 20 июня, фестиваль электронной музыки «Индия». Петиция, подписанная «жителями села Завьялово», адресована силовикам, руководству региона, в том числе губернатору Андрею Травникову и министру культуры Юлии Шуклиной.

Авторы обращения жалуются на звучащую круглосуточно громкую музыку, а также на присутствующих на фестивале молодых людей в наркотическом и алкогольном опьянении. Некоторые, якобы, являются несовершеннолетними.

Кроме того, православная община Искитимского района уверяет, что на «Индии» проводятся некие оккультные обряды. Гости фестиваля оставляют после себя много мусора, который потом так и остается лежать в заповедном Караканском бору.

Как рассказала Atas.Info бывший директор базы отдыха Института теплофизики Дарья Алексеева, с фестивалем «Индия» она безуспешно борется уже больше 10 лет.

«Когда я работала на базе, фестиваль проводили у меня буквально за забором, но потом их заставили переехать на три километра. А что толку — музыку ночью слышно точно так же громко, и все Завьялово не спит. Полиция ночью не едет, а днем у них все нормально — йога и релакс. А что ночью творится? Без употребления запрещенных веществ явно не обходится, да и звучащая без остановки транс-музыка — это цифровой наркотик», — заявила Алексеева.

Женщину беспокоит и экологическая проблема. Она утверждает, что на площади в 5-6 гектаров одновременно собирается тысячи полторы гостей, буквально вытаптывающих Караканский бор.

По информации Алексеевой, посещение фестиваля стоит четыре тысячи рублей, за проезд на машине с посетителей берут по 800 рублей.

Как сообщается в соцсетях, фестиваль «Индия», который в нынешнем году отмечает 15-летний юбилей, завершится в воскресенье, 23 июня.

Один человек погиб при пожаре на производстве под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Совладелицу компании «Ангиолайн» посадили под домашний арест в НовосибирскеОблаву на мигрантов-нелегалов устроили на складах Толмачево под Новосибирском Новосибирцы-изверги изгоняли бесов из ребенка и били крапивой погибшую девочку
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Фестиваль#Петиция#Оккультные обряды#Электронная музыка
Подпишитесь
Беспилотник на площади Ленина в Новосибирске: что известно
Сегодня, 04:15
Опытного соблазнителя ищут в Новосибирске — сколько ему готовы платить?
Сегодня, 03:52
. Режим повышенной готовности в Новосибирске — что происходит
Сегодня, 05:15
Хиромант из Новосибирска помогает знаменитостям решить проблемы в шоу на ТНТ
Сегодня, 03:33
После поездки в Москву юрист «напал» на мэрию Новосибирска из-за грязи на ботинках
Вчера, 05:28
За ущерб в 6 млн рублей экс-сотрудники «Вектора» задержаны ФСБ в Новосибирске
Вчера, 06:21