Оккультизм и наркотики: петицию против фестиваля создали в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
В Новосибирской области собирают подписи под петицией с требованием закрыть начавшийся в четверг, 20 июня, фестиваль электронной музыки «Индия». Петиция, подписанная «жителями села Завьялово», адресована силовикам, руководству региона, в том числе губернатору Андрею Травникову и министру культуры Юлии Шуклиной.
Авторы обращения жалуются на звучащую круглосуточно громкую музыку, а также на присутствующих на фестивале молодых людей в наркотическом и алкогольном опьянении. Некоторые, якобы, являются несовершеннолетними.
Кроме того, православная община Искитимского района уверяет, что на «Индии» проводятся некие оккультные обряды. Гости фестиваля оставляют после себя много мусора, который потом так и остается лежать в заповедном Караканском бору.
Как рассказала Atas.Info бывший директор базы отдыха Института теплофизики Дарья Алексеева, с фестивалем «Индия» она безуспешно борется уже больше 10 лет.
«Когда я работала на базе, фестиваль проводили у меня буквально за забором, но потом их заставили переехать на три километра. А что толку — музыку ночью слышно точно так же громко, и все Завьялово не спит. Полиция ночью не едет, а днем у них все нормально — йога и релакс. А что ночью творится? Без употребления запрещенных веществ явно не обходится, да и звучащая без остановки транс-музыка — это цифровой наркотик», — заявила Алексеева.
Женщину беспокоит и экологическая проблема. Она утверждает, что на площади в 5-6 гектаров одновременно собирается тысячи полторы гостей, буквально вытаптывающих Караканский бор.
По информации Алексеевой, посещение фестиваля стоит четыре тысячи рублей, за проезд на машине с посетителей берут по 800 рублей.
Как сообщается в соцсетях, фестиваль «Индия», который в нынешнем году отмечает 15-летний юбилей, завершится в воскресенье, 23 июня.