atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Подтопления в парке «Арена»

Парк «Арена» в Новосибирске затопило паводковыми водами

21 июня 2024, 05:52
Фото: ЧС-Инфо
Подтопления в парке «Арена»
Уровень воды в Оби поднялся настолько, что затопил парк «Арена» в Новосибирске, сообщают местные жители.

Паводок дошел до Новосибирска. Уровень воды в Оби полнялся настолько, что затопило часть парка «Арена», сообщают читатели ЧС-ИНФО.

Как отмечает издание, вода также накрыла часть декоративных конструкций и пешеходных дорожек.

Фото: ЧС-Инфо

Наопмним, рискованной отметкой воды в Оби считается 360 сантиметров. Недавно в СМИ сообщали о повышении уровня воды до 375 сантиметров. На сегодняшний день специалисты оценивают его уже в 382-386 сантиметров.

Мэрия уже выпустила постановление о введении режима повышенной готовности в Первомайском и Советском районах Новосибирска — там уже подтоплены некоторые частные участки.

Читайте также:
Затопит еще больше: вода будет подниматься несколько дней в НовосибирскеСильнейший ливень затопил улицы Новосибирска — смотрим фото и видеоНа затопляемой в паводок территории построят новый микрорайон в Новосибирске
#Алина Гурицкая#Новосибирск
Подпишитесь
Беспилотник на площади Ленина в Новосибирске: что известно
Сегодня, 04:15
Опытного соблазнителя ищут в Новосибирске — сколько ему готовы платить?
Сегодня, 03:52
. Режим повышенной готовности в Новосибирске — что происходит
Сегодня, 05:15
Хиромант из Новосибирска помогает знаменитостям решить проблемы в шоу на ТНТ
Сегодня, 03:33
После поездки в Москву юрист «напал» на мэрию Новосибирска из-за грязи на ботинках
Вчера, 05:28
За ущерб в 6 млн рублей экс-сотрудники «Вектора» задержаны ФСБ в Новосибирске
Вчера, 06:21