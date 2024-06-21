Парк «Арена» в Новосибирске затопило паводковыми водами

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Паводок дошел до Новосибирска. Уровень воды в Оби полнялся настолько, что затопило часть парка «Арена», сообщают читатели ЧС-ИНФО.
Как отмечает издание, вода также накрыла часть декоративных конструкций и пешеходных дорожек.
Наопмним, рискованной отметкой воды в Оби считается 360 сантиметров. Недавно в СМИ сообщали о повышении уровня воды до 375 сантиметров. На сегодняшний день специалисты оценивают его уже в 382-386 сантиметров.
Мэрия уже выпустила постановление о введении режима повышенной готовности в Первомайском и Советском районах Новосибирска — там уже подтоплены некоторые частные участки.