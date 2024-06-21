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Updated Сегодня, 09:32

После гибели человека при пожаре в Оби возбудили уголовное дело

После гибели человека при пожаре в Оби возбудили уголовное дело

21 июня 2024, 09:30
Фото: Следственный комитет Новосибирской области
В Новосибирской области после пожара в производственном цехе в Оби, где погиб человек, возбуждено уголовное, имеется задержанный, следует из сообщения Следственного комитета.

В Оби Новосибирской области задержан замдиректора фирмы, в цехе которой случился пожар. Напомним, в четверг, 20 июня, в производственном помещении компании, занимающейся переработкой отходов, во время возгорания погиб человек.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за нарушение требований охраны труда. В самое ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и ему выберут меру пресечения.

В прокуратуре региона уточнили, что сгоревший цех работал в пятом корпусе дома № 1 на улице Арсенальной. Погибшему рабочему было 34 года, несколько человек получили ожоги.

Один человек погиб при пожаре на производстве под Новосибирском
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Пожар#Уголовное дело#Прокуратура
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