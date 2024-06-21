После гибели человека при пожаре в Оби возбудили уголовное дело

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В Оби Новосибирской области задержан замдиректора фирмы, в цехе которой случился пожар. Напомним, в четверг, 20 июня, в производственном помещении компании, занимающейся переработкой отходов, во время возгорания погиб человек.
Как рассказали в региональном Следственном комитете, уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за нарушение требований охраны труда. В самое ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и ему выберут меру пресечения.
В прокуратуре региона уточнили, что сгоревший цех работал в пятом корпусе дома № 1 на улице Арсенальной. Погибшему рабочему было 34 года, несколько человек получили ожоги.