Прокуратура заставила разобрать дамбу на Оби у «Европейского берега» в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
В Новосибирске за строительство с нарушением экологического законодательства оштрафованы сотрудники строительной организации, название которой в пресс-службе областной прокуратуры не озвучивается.
После проведенной сотрудниками природоохранной прокуратуры проверки выяснилось, что строительная организация разместила песок и глину в защитной полосе Оби возле улицы Владимира Заровного. По мнению надзорного органа это может загрязнить воду и отрицательно сказаться на жизнедеятельности биоресурсов Оби.
Местные жители предполагают, что речь идет о компании «Альфа», связанной с бизнесменом Тимуром Саттаровым. По их словам, компания возводит на острове напротив ЖК «Европейский берег» яхт-клуб и отель, и для удобства была насыпана несанкционированная дамба.
В прокуратуре уточнили, что строительная организация уже приступила к разбору дамбы.