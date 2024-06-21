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Прокуратура заставила разобрать дамбу на Оби у «Европейского берега» в Новосибирске

Прокуратура заставила разобрать дамбу на Оби у «Европейского берега» в Новосибирске

21 июня 2024, 03:02
Фото: atas.info
В Новосибирске на улице Владимира Заровного разберут загрязняющую воду в Оби незаконную дамбу, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирске за строительство с нарушением экологического законодательства оштрафованы сотрудники строительной организации, название которой в пресс-службе областной прокуратуры не озвучивается.

После проведенной сотрудниками природоохранной прокуратуры проверки выяснилось, что строительная организация разместила песок и глину в защитной полосе Оби возле улицы Владимира Заровного. По мнению надзорного органа это может загрязнить воду и отрицательно сказаться на жизнедеятельности биоресурсов Оби.

Местные жители предполагают, что речь идет о компании «Альфа», связанной с бизнесменом Тимуром Саттаровым. По их словам, компания возводит на острове напротив ЖК «Европейский берег» яхт-клуб и отель, и для удобства была насыпана несанкционированная дамба.

В прокуратуре уточнили, что строительная организация уже приступила к разбору дамбы.

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