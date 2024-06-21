Прокуратура заставила разобрать дамбу на Оби у «Европейского берега» в Новосибирске

Местные жители предполагают, что речь идет о компании «Альфа», связанной с бизнесменом Тимуром Саттаровым. По их словам, компания возводит на острове напротив ЖК «Европейский берег» яхт-клуб и отель, и для удобства была насыпана несанкционированная дамба.