Режим повышенной готовности в Новосибирске — что происходит

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Ситуация связана с продолжающимся подъемом уровня воды в реке Обь, говорится в опубликованном на официальном сайте мэрии проекте постановления.
Напомним, из-за сброса воды на Новосибирской ГЭС, некоторые находящиеся в низменных местах дачные участки уже затоплены.
В случае введения режима, в столице Сибири создадут оперштаб для ликвидации возможных последствий подтопления. Возле дач организуют специальные спасательные посты. Местные дачные товарищества будут отключены от электричества и газа, а людей планируется эвакуировать.
За порядком поручено следить сотрудникам областного управления полиции, говорится в документе.