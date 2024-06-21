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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Режим повышенной готовности могут ввести в двух районах Новосибирска

Режим повышенной готовности в Новосибирске — что происходит

21 июня 2024, 05:15
Фото: 1MI

Режим повышенной готовности могут ввести в двух районах Новосибирска

В Первомайском и Советском районах Новосибирска из-за поднятия уровня воды в Оби могут ввести режим повышенной готовности, следует из проекта постановления мэрии.

Ситуация связана с продолжающимся подъемом уровня воды в реке Обь, говорится в опубликованном на официальном сайте мэрии проекте постановления.

Напомним, из-за сброса воды на Новосибирской ГЭС, некоторые находящиеся в низменных местах дачные участки уже затоплены.

В случае введения режима, в столице Сибири создадут оперштаб для ликвидации возможных последствий подтопления. Возле дач организуют специальные спасательные посты. Местные дачные товарищества будут отключены от электричества и газа, а людей планируется эвакуировать.

За порядком поручено следить сотрудникам областного управления полиции, говорится в документе.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Паводок#Река Обь#Подтопление#Режим повышенной готовности
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