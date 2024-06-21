Россия и Индия: стратегическое партнерство и новые горизонты сотрудничества

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Эксперты из обеих стран обсудили основные направления сотрудничества и перспективы их развития на бизнес-диалоге «Россия — Индия», который состоялся 7 июня в рамках ПМЭФ.
Модератор сессии, министр Правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин, отметил, что между Россией и Индией с 2010 года существует стратегическое привилегированное партнерство, которое диктует продолжение полномасштабного сотрудничества. Товарооборот между странами продолжает увеличиваться, достигнув исторического максимума в почти 57 млрд долларов. Однако сейчас важной задачей является выработка торгово-экономического баланса и выбор новых перспективных товаров для взаимной торговли.
Посол Республики Индия в Российской Федерации Винай Кумар подчеркнул, что в Индии у всех политических партий существует консенсус по поводу необходимости расширения сотрудничества с Россией. В последние годы много внимания уделялось диверсификации связей и углублению взаимодействия между двумя странами. По словам посла, поставленные правительствами России и Индии цели были успешно достигнуты. Винай Кумар также отметил готовность Индии увеличить экспорт в Россию, особенно в таких секторах, как фармацевтика и сельское хозяйство.
Для продвижения инвестиций в Индии было внедрено несколько схем, которые оказали значительное влияние на внутренний рынок и экспорт. Посол подчеркнул необходимость увеличения количества совместных предприятий и отметил успех первого Индийско-Российского инвестиционного форума, привлекшего более 270 участников. Организация бизнес-миссий также играет важную роль в расширении сотрудничества, позволяя устанавливать прямые деловые контакты.
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владимир Ильичев отметил активное развитие сотрудничества между Россией и Индией, в том числе обсуждение активизации переговоров по заключению соглашения о свободной торговле. Он подчеркнул огромный потенциал для индийского экспорта на российский рынок, особенно в химической промышленности, продовольствии и фармацевтике.
Межрегиональное сотрудничество с Индией приобретает все большее значение. Москва планирует подписать программу сотрудничества со штатом Махараштра, одним из самых развитых промышленных штатов Индии. Почетный спикер Законодательного собрания Махараштры Рахул Нарвекар выразил надежду на углубление взаимодействия с Россией, отметив, что за последние 2 года объем торговли вырос до 3,9 млрд долларов.
Председатель Индийско-российского делового совета Федерации индийских торгово-промышленных палат (FICCI) Трибхуван Дарбари подчеркнул необходимость взаимодействия в таких сферах, как безопасность, оборона, экономика и культура. Он отметил стремление Индии к диверсификации и налаживанию несырьевого экспорта-импорта. Научно-исследовательское сотрудничество России и Индии, по его мнению, поможет создать конкурентоспособные продукты для экономик обеих стран. Дарбари также выделил важность обмена специалистами, инвестиций в логистику и инфраструктуру, а также сотрудничества в области передовых технологий, таких как ИИ, блокчейн и интернет.