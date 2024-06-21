Россия и Индия: стратегическое партнерство и новые горизонты сотрудничества

Посол Республики Индия в Российской Федерации Винай Кумар подчеркнул, что в Индии у всех политических партий существует консенсус по поводу необходимости расширения сотрудничества с Россией. В последние годы много внимания уделялось диверсификации связей и углублению взаимодействия между двумя странами. По словам посла, поставленные правительствами России и Индии цели были успешно достигнуты. Винай Кумар также отметил готовность Индии увеличить экспорт в Россию, особенно в таких секторах, как фармацевтика и сельское хозяйство.