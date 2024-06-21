atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

СМИ: замученную до смерти сектантами новосибирскую девочку лишили девственности

СМИ: замученную до смерти сектантами новосибирскую девочку лишили девственности

21 июня 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney
10-летняя девочка, в убийстве которой обвиняют жителей села Каменка Олега и Анну Голдиных, была лишена девственности, сообщает Telegram-канал «Экстренный НСК».

В СУ СК по Новосибирской области в разговоре с Atas.Info не стали комментировать эту информацию, поскольку причины смерти пока не установлены. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут готовы через 3-4 недели. Целостность девственной плевы эксперты установят в ходе комплексных исследований.

Напомним, мать погибшей должна была уехать на три дня и оставила своих троих детей у знакомой семейной пары в селе Каменка под Новосибирском. Одной из девочек стало плохо, ее увезли в больницу, где она скончалась. По словам матери, дочь просто переела конфет.

Однако постепенно стали вскрываться новые подробности. Так, ребенка избивали и не кормили. Предполагается, что семья, которая присматривала за девочкой, состоит в секте. Таким образом из ребенка хотели «изгнать дьявола».

Новосибирцы-изверги изгоняли бесов из ребенка и били крапивой погибшую девочку
Узнать подробнее
Читайте также:
День Святой Троицы в 2024 году: когда отмечают и что нельзя делатьБилетов больше, чем мест: овербукинг, или что делать, если вас не посадили в самолетКак визит Путина в КНДР отразится на разрешении конфликта с Украиной
#Алёна Рогонова#Происшествия#СК#Девочка
Подпишитесь
Беспилотник на площади Ленина в Новосибирске: что известно
Сегодня, 04:15
Опытного соблазнителя ищут в Новосибирске — сколько ему готовы платить?
Сегодня, 03:52
. Режим повышенной готовности в Новосибирске — что происходит
Сегодня, 05:15
Хиромант из Новосибирска помогает знаменитостям решить проблемы в шоу на ТНТ
Сегодня, 03:33
После поездки в Москву юрист «напал» на мэрию Новосибирска из-за грязи на ботинках
Вчера, 05:28
За ущерб в 6 млн рублей экс-сотрудники «Вектора» задержаны ФСБ в Новосибирске
Вчера, 06:21