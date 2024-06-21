СМИ: замученную до смерти сектантами новосибирскую девочку лишили девственности

Напомним, мать погибшей должна была уехать на три дня и оставила своих троих детей у знакомой семейной пары в селе Каменка под Новосибирском. Одной из девочек стало плохо, ее увезли в больницу, где она скончалась. По словам матери, дочь просто переела конфет.