СМИ: замученную до смерти сектантами новосибирскую девочку лишили девственности

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В СУ СК по Новосибирской области в разговоре с Atas.Info не стали комментировать эту информацию, поскольку причины смерти пока не установлены. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут готовы через 3-4 недели. Целостность девственной плевы эксперты установят в ходе комплексных исследований.
Напомним, мать погибшей должна была уехать на три дня и оставила своих троих детей у знакомой семейной пары в селе Каменка под Новосибирском. Одной из девочек стало плохо, ее увезли в больницу, где она скончалась. По словам матери, дочь просто переела конфет.
Однако постепенно стали вскрываться новые подробности. Так, ребенка избивали и не кормили. Предполагается, что семья, которая присматривала за девочкой, состоит в секте. Таким образом из ребенка хотели «изгнать дьявола».