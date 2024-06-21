Соседи рассказали о семье замученной сектантами под Новосибирском девочки

Одна из школьных знакомых Арины с удивлением рассказала, что девочка не была зарегистрирована ни в одной из социальных сетей. Но мобильный телефон у школьницы имелся. А местный житель по имени Николай уверяет, что нынешним летом мать по каким-то причинам перестала выпускать Арину на улицу.