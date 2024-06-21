Соседи рассказали о семье замученной сектантами под Новосибирском девочки

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Жители расположенного недалеко от Новосибирска села Каменка рассказали о семье, в котором росла погибшая недавно девочка. Напомним, по подозрению в ее убийстве задержаны супруги Голдины, по некоторым данным имеющие отношение к признанной экстремистской секте «Граждане СССР»*.
По словам жителей Каменки, семья погибшей Арины на сектантскую похожа не была абсолютно — единственно, и сама мать, и ее две дочери с некоторых пор начали постоянно носить длинные юбки.
Глава семейства умер пару лет назад, а мать троих детей, Мария, трудилась страховым агентом.
Одна из школьных знакомых Арины с удивлением рассказала, что девочка не была зарегистрирована ни в одной из социальных сетей. Но мобильный телефон у школьницы имелся. А местный житель по имени Николай уверяет, что нынешним летом мать по каким-то причинам перестала выпускать Арину на улицу.
Каменцы до сих пор отказываются верить в случившееся, но рассказали, что слухи о существовании в селе некой секты, все-таки были, пишет НГС.
*секта «Граждане СССР» признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ в 2022 году.