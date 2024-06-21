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Сроки строительства двух поликлиник по ГЧП продлены в Новосибирске

Сроки строительства двух поликлиник по ГЧП продлены в Новосибирске

21 июня 2024, 12:50
Фото: 1MI
В Новосибирске на 12 месяцев продлили сроки, данные на возведения двух поликлиник по схеме государственно-частного партнерства, следует из опубликованного на муниципальном портале сообщения.

В Новосибирске на 12 месяцев продлили сроки, отпущенные на возведение двух поликлиник в Ленинском районе. Данная информация опубликована на официальном муниципальном портале.

Итак, строительство медицинского учреждения на Степной улице продлено до 28 февраля 2025 года. Медучреждение на площади Райсовета можно будет сдать в эксплуатацию до 28 февраля.

Напомним, в июне проверка Госстройнадзора нашла значительные технологические нарушения при строительстве пяти из семи поликлиник, возводимых по ГЧП.

В список попали и две поликлиники в Ленинском районе, срок возведения которых ныне разрешили продлить. Строительство ведет входящая в ГК «ВИС» «Седьмая концессионная компания».

Проект по возведению семи медучреждений в столице Сибири по концессии неоднократно критиковался депутатами Горсовета, Заксобрания и общественниками.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Строительство#Поликлиники#ГЧП#Госстройнадзор#Медицинское учреждение
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