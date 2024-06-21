Сроки строительства двух поликлиник по ГЧП продлены в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Новосибирске на 12 месяцев продлили сроки, отпущенные на возведение двух поликлиник в Ленинском районе. Данная информация опубликована на официальном муниципальном портале.
Итак, строительство медицинского учреждения на Степной улице продлено до 28 февраля 2025 года. Медучреждение на площади Райсовета можно будет сдать в эксплуатацию до 28 февраля.
Напомним, в июне проверка Госстройнадзора нашла значительные технологические нарушения при строительстве пяти из семи поликлиник, возводимых по ГЧП.
В список попали и две поликлиники в Ленинском районе, срок возведения которых ныне разрешили продлить. Строительство ведет входящая в ГК «ВИС» «Седьмая концессионная компания».
Проект по возведению семи медучреждений в столице Сибири по концессии неоднократно критиковался депутатами Горсовета, Заксобрания и общественниками.