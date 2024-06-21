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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Студент Антон Зоркальцев

Студент НГУ перевел песни Юрия Шевчука на математический язык

21 июня 2024, 10:07
Фото: пресс-служба НГУ
Студент Антон Зоркальцев
Тексты ДДТ проанализировал с математической точки зрения студент Новосибирского государственного университета, сообщает пресс-служба вуза.

В Новосибирске выпускник Гуманитарного института НГУ Антон Зоркальцев исследовал с математической точки зрения тексты поэтов-песенников Юрия Шевчука, Роберта Рождественского, Александра Городницкого и нескольких других. Исследование легло в основу квалификационной работы студента.

По словам Антона, целью его работы была проверка метода объективного анализа при исследовании литературного текста. Молодой ученый полагает, что его работа поможет сделать более доступной и обоснованной методологию литературоведения.

Для анализа текстов песен Зоркальцев использовал разработанную Сандрой Томпсон и Уильямом Манном теорию риторических структур.

Что же касается вышеперечисленных творцов, то в песнях на стихи Рождественского заметно преобладание точных формулировок, у Городницкого — четкая форма и отсыл к определенному месту, ну, а у Шевчука надрыв сочетается с грустью.

Антон Зоркальцев и сам пишет: в минувшем году вышел его сборник «Жест освобождения».

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#Юрий Фомиченко#Культура#Шевчук#Рождественский#Городницкий#Анализ текста#Литературоведение
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