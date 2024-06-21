Студент НГУ перевел песни Юрия Шевчука на математический язык

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Новосибирске выпускник Гуманитарного института НГУ Антон Зоркальцев исследовал с математической точки зрения тексты поэтов-песенников Юрия Шевчука, Роберта Рождественского, Александра Городницкого и нескольких других. Исследование легло в основу квалификационной работы студента.
По словам Антона, целью его работы была проверка метода объективного анализа при исследовании литературного текста. Молодой ученый полагает, что его работа поможет сделать более доступной и обоснованной методологию литературоведения.
Для анализа текстов песен Зоркальцев использовал разработанную Сандрой Томпсон и Уильямом Манном теорию риторических структур.
Что же касается вышеперечисленных творцов, то в песнях на стихи Рождественского заметно преобладание точных формулировок, у Городницкого — четкая форма и отсыл к определенному месту, ну, а у Шевчука надрыв сочетается с грустью.
Антон Зоркальцев и сам пишет: в минувшем году вышел его сборник «Жест освобождения».