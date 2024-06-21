Свои беспилотники представили инженеры губернатору Травникову в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Проектно-образовательный интенсив «Остров 2024», который проводится при поддержке правительства региона с 17 по 21 июня, собрал в Новосибирской области более 700 участников из 52 регионов страны — представителей органов власти, бизнеса, научных и образовательных организаций.
Гава региона пообщался с участниками финального этапа инженерных соревнований «Аддитивная фабрика БАС» и осмотрел выставку функциональных прототипов беспилотных воздушных и наземных систем.
«С каждым годом крепнет понимание, что обеспечить технологическое лидерство, не оказаться в числе отстающих, возможно только занимаясь развитием беспилотных систем и искусственного интеллекта. Сегодня правильнее говорить уже о сочетании беспилотных систем и искусственного интеллекта, причём во всех сферах: от подземных выработок и океанов до атмосферы и космоса», — сказал губернатор.
Андрей Травников отметил важность обмена опытом для профессионального развития. Интенсивы «Острова» помогают инженерам держать себя в тонусе перед ежегодным федеральным мероприятием «Архипелаг». Его проводит Фонд национальной технологической инициативы. В 2024 году «Архипелаг» пройдет на Сахалине.
«Это не просто соревнования, это кульминация серьезной работы. Я уверен, что такой формат обязательно принесет эффект. Сегодня здесь находятся инженеры, программисты, учёные завтрашнего дня, педагоги, которые будут готовить новых новаторов. Это вклад в наше будущее технологическое лидерство», — отметил глава региона.
Губернатору также представили возможности педагогического технопарка «Кванториум» им. Ю. Б. Румера, технопарка универсальных педагогических компетенций им. Ю. В. Кондратюка.
По итогам «Острова» Новосибирская область подготовит команду для участия в «Архипелаге» в 2024 году. В нее войдут более 30 человек — ученые, студенты, производственные компании и представители органов власти.
В Новосибирской области большое внимание уделяют формированию индустрии производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. В регионе действует научно-производственный центр беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».