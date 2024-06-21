atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Свои беспилотники представили инженеры губернатору Травникову в Новосибирске

Свои беспилотники представили инженеры губернатору Травникову в Новосибирске

21 июня 2024, 11:37
Фото: Правительство Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников ознакомился с разработками БАС участников проектно-образовательного интенсива «Остров», который проходит в НГПУ, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Проектно-образовательный интенсив «Остров 2024», который проводится при поддержке правительства региона с 17 по 21 июня, собрал в Новосибирской области более 700 участников из 52 регионов страны — представителей органов власти, бизнеса, научных и образовательных организаций.

Гава региона пообщался с участниками финального этапа инженерных соревнований «Аддитивная фабрика БАС» и осмотрел выставку функциональных прототипов беспилотных воздушных и наземных систем.

«С каждым годом крепнет понимание, что обеспечить технологическое лидерство, не оказаться в числе отстающих, возможно только занимаясь развитием беспилотных систем и искусственного интеллекта. Сегодня правильнее говорить уже о сочетании беспилотных систем и искусственного интеллекта, причём во всех сферах: от подземных выработок и океанов до атмосферы и космоса», — сказал губернатор.

Андрей Травников отметил важность обмена опытом для профессионального развития. Интенсивы «Острова» помогают инженерам держать себя в тонусе перед ежегодным федеральным мероприятием «Архипелаг». Его проводит Фонд национальной технологической инициативы. В 2024 году «Архипелаг» пройдет на Сахалине.

«Это не просто соревнования, это кульминация серьезной работы. Я уверен, что такой формат обязательно принесет эффект. Сегодня здесь находятся инженеры, программисты, учёные завтрашнего дня, педагоги, которые будут готовить новых новаторов. Это вклад в наше будущее технологическое лидерство», — отметил глава региона.

Губернатору также представили возможности педагогического технопарка «Кванториум» им. Ю. Б. Румера, технопарка универсальных педагогических компетенций им. Ю. В. Кондратюка.

По итогам «Острова» Новосибирская область подготовит команду для участия в «Архипелаге» в 2024 году. В нее войдут более 30 человек — ученые, студенты, производственные компании и представители органов власти.

В Новосибирской области большое внимание уделяют формированию индустрии производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. В регионе действует научно-производственный центр беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Фото: Правительство Новосибирской области
Читайте также:
«Граждане СССР»* изгоняли бесов из 10-летней девочки и убили ее — подробности1,5 тысячи человек покусали клещи за неделю в Новосибирской областиСМИ: замученную до смерти сектантами новосибирскую девочку лишили девственности
#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Правительство#Андрей Травников
Подпишитесь
Беспилотник на площади Ленина в Новосибирске: что известно
Сегодня, 04:15
Опытного соблазнителя ищут в Новосибирске — сколько ему готовы платить?
Сегодня, 03:52
. Режим повышенной готовности в Новосибирске — что происходит
Сегодня, 05:15
Хиромант из Новосибирска помогает знаменитостям решить проблемы в шоу на ТНТ
Сегодня, 03:33
После поездки в Москву юрист «напал» на мэрию Новосибирска из-за грязи на ботинках
Вчера, 05:28
За ущерб в 6 млн рублей экс-сотрудники «Вектора» задержаны ФСБ в Новосибирске
Вчера, 06:21