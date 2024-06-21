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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Сибиряк пока остается в донбасском госпитале

В ДНР прооперировали раненого при атаке дрона чиновника из Новосибирска

21 июня 2024, 10:48
Фото: freepik.com
Сибиряк пока остается в донбасском госпитале
Жизни Дениса Гришкина ничего не угрожает, сообщили в Корпорации развития Новосибирской области.

После перенесенной операции специалист Корпорации развития Новосибирской области Денис Гришкин находится в сознании, пока он будет оставаться в одном из госпиталей Донецкой Народной Республики. Решение о возможности его транспортировки в Новосибирск будет принято врачами позже, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпорации.

Гришкин попал под атаку украинского беспилотника вместе с советником главы ДНР Яном Гагиным. Новосибирец получил многочисленные осколочные ранения.

По словам вице-спикера Заксобрания Новосибирской области Андрея Панферова, Гришкин был командирован в Донбасс в связи с поставками для 41 общевойсковой армии.

Беспилотные летательные аппараты активно используют в зоне СВО обе стороны конфликта. Из-за их большого расхода войскам постоянно пополнение парка БПЛА. В этом российским бойцам активную помощь оказывают волонтеры в тылу. Люди по собственной инициативе собирают деньги на покупку новых беспилотников.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирский центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» закупил два противодроновых ружья для охраны неба над территорий научного центра.

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#Новосибирск#ДНР#Чиновник#СВО#Дрон#Ранение
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