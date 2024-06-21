В ДНР прооперировали раненого при атаке дрона чиновника из Новосибирска

После перенесенной операции специалист Корпорации развития Новосибирской области Денис Гришкин находится в сознании, пока он будет оставаться в одном из госпиталей Донецкой Народной Республики. Решение о возможности его транспортировки в Новосибирск будет принято врачами позже, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпорации.